СЭЙЮКАЙ

Сэйюкáй (Общество политических друзей; полное название Риккэн сэйюкай — Конституционное общество политических друзей) — японская политическая партия. Основана 15 сентября 1900 Х. Ито как союз бюрократов и консервативных политиков с намерением сделать ее доминантной парламентской партией, поддерживающей курс правительства с соблюдением либерального декорума; связана с концерном « Мицуи ». Председателями С. были занимавшие пост премьер-министра Х. Ито (1900–1903), К. Сайондзи (1903–1913), Т. Хара (1914–1921), К. Такахаси (1921–1925), Г. Танака (1925–1929), Ц. Инукаи (1929–1932); в 1924–1927 и 1929–1931 находилась в оппозиции. С концом в 1932 эпохи партийных кабинетов входила в кабинеты «национального единства», поддерживая экспансионистскую политику. После периода коллективного руководства в 1937–1939 раскололась на фракции во главе с Ф. Кухара и Т. Накадзима , которые самораспустились в июле 1940 в процессе создания «новой политической структуры».

Лит .: Iizawa S. Politics and Political Parties in Japan. Tokyo, 1938; Scalapino R. Democracy and Party Movement in Prewar Japan. Berkeley, 1953 (переизд. 1975); Duus P. Party Rivalry and Political Change in Taisho Japan. Cambridge (MS), 1968; Иноуэ Т. Сэйюкай то Минсэйто ([Партии] Сэйюкай и Минсэйто). Токио, 2012 (на яп. яз.). В. Э. Молодяков .