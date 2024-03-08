РУССКО-ЯПОНСКИЕ ДОГОВОРЫ И СО­ГЛАШЕНИЯ

Рýсско-япóнские договóры и со­глашéния — договоры и соглашения, заключенные между Российской империей и Японией в середине XIX — начале XX в.

Трактат о торговле и границах 1855 (Симодский трактат (договор)) — подписан 26 января [7 февраля] в г. Симода вице-адмиралом Е. В. Путятиным и дипломатическими представителями японского правительства Цуцуи Хидзэн-но-ками Масанори и Кавадзи Саэмон-но-дзё Тосиакира. Провозглашал «постоянный мир и дружбу» между двумя странами, устанавливал прохождение государственной границы в районе Курильских о-вов между Итурупом и Урупом и оставлял о. Сахалин «неразделенным». Япония открывала для русских судов порты Симода, Хакодатэ и Нагасаки, разрешала русским подданным ведение меновой и денежной торговли в портах Симода и Хакодатэ, в одном из которых Россия получила право назначить консула. Устанавливалось, что суд над подданными двух стран осуществляется только «по законам своей страны». России предоставлялся режим наиболее благоприятствуемой нации.

Санкт-Петербургский трактат 1875 — подписан 25 апреля [7 мая] в Санкт-Петербурге министром иностранных дел князем А. М. Горчаковым и японским полномочным посланником Эномото Такэаки. Япония уступала России свои владения на о. Сахалин, а Россия — принадлежавшую ей гряду Курильских о-вов от о. Шумшу до о. Урупа включительно. Японские суда получили право без уплаты торговых и таможенных пошлин посещать порт Корсаков на Южн. Сахалине, где учреждалось японское консульство. Японским судам, купцам и рыбопромышленникам предоставлялось право наибольшего благоприятствования в портах и водах Охотско-Камчатского региона.

Портсмутский мирный договор 1905 — подписан 23 августа [5 сентября] в г. Портсмуте (США) С. Ю. Витте и министром иностранных дел Японии Комура Дзютаро. Закрепил результаты Русско-японской вой­ны 1904–1905 . Россия признавала преобладающие интересы Японии в Корее, безвозмездно уступала Японии арендные права на Ляодунский п-ов, южную ветку Китайско-восточной железной дороги от станции Куаньченцзы (Чаньчунь) до Порт-Артура со всеми правами и имуществом, а также южную часть о. Сахалина, расположенную ниже 50° северной широты, со всеми прилегающими островами. Россия обязывалась предоставить японским подданным права на рыболовство вдоль русского побережья Японского, Охотского и Берингова морей.

(Общеполитическое) соглашение 1907 — подписано 31 января [13 февраля] в Санкт-Петербурге министром иностранных дел А. П. Извольским и японским посланником Итиро Мотоно . В гласной части соглашения стороны признавали территориальную целостность и права другой договаривающейся стороны в Китае, независимость и целостность Китайской империи, а также принцип равных возможностей применительно к торговле и промышленности всех наций в Китае. В секретной части стороны разграничивали сферы своего влияния в Маньчжурии , устанавливая демаркационную линию между северной (русской) и южной (японской) частями. Россия обязалась не препятствовать действиям Японии в Корее, а Япония — российской политике в Монголии Внешней .

Соглашение 1910 — подписано 21 июня [4 июля] в Санкт-Петербурге А. П. Извольским и И. Мотоно. Являлось ответом двух стран на предложенный государственным секретарем США Ф. Ноксом план, нацеленный на «коммерческую нейтрализацию» железных дорог в Маньчжурии. В гласной части стороны обещали «оказывать друг другу дружественное содействие» в деле железнодорожного сообщения, поддерживать статус-кво в Маньчжурии и в случае необходимости консультироваться о мерах по его сохранению. В секретной части подтверждалась установленная соглашением 1907 демаркационная линия, оговаривались «специальные интересы» двух держав в этом регионе и содержалось обязательство «сговариваться» друг с другом о мерах, необходимых для защиты этих интересов.

Секретное соглашение 1912 — подписано 25 июня [8 июля] в Санкт-Петербурге министром иностранных дел С. Д. Сазоновым и И. Мотоно. Демаркационная линия, установленная соглашением 1907, продлевалась на Монголию Внутреннюю . Территория к востоку от пекинского меридиана признавалась сферой влияния Японии, а территория к западу от него — российской сферой.

(Союзный) договор 1916 — заключен 20 июня [3 июля] в Петрограде С. Д. Сазоновым и И. Мотоно сроком на 5 лет. В гласной части стороны обещали не принимать участия во враждебных по отношению друг к другу политических комбинациях, а в случае угрозы их интересам на Дальнем Востоке принять меры для оказания друг другу необходимой поддержки. Секретный протокол закреплял установление военного союза между государствами. Целью союза провозглашалась защита интересов договаривающихся сторон в Китае от посягательств «какой-либо третьей державы». Стороны обещали прийти друг другу на помощь и не заключать сепаратного мира в случае вой­ны с третьей державой. Оговаривалось, однако, что обеспечение содействия стран-союзниц — Англии для Японии и Франции для России — является необходимым условием оказания военной помощи.

Ист .: Договоры России с Востоком политические и торговые / Под ред. Т. Юзефовича. СПб., 1869. С. 276–294; Гримм Э. Д. Сборник договоров и других документов по истории международных отношений на Дальнем Востоке (1842–1925). М., 1927. С. 52–53, 98–102, 166–170, 176–177, 180, 191–192; Price E. B. The Russo-Japanese Treaties of 1907–1916 Concerning Manchuria and Mongolia. Baltimore, 1933. P. 107–123; Lensen G. A. The Russian Push Toward Japan: Russo-Japanese Relations, 1697–1875. New York, 1871. P. 475–506; История российско-японских отношений: XVIII — начало XXI века / Под ред. С. В. Гришачева. М., 2015. С. 292–302, 307–315. Э. А. Барышев .