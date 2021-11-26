ПЕКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПЕКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ - крупнейший вуз Китая, один из старейших в стране.
Основан в 1898 году во время движения «Сто дней реформ». Первоначально назывался «Столичные учительские палаты» и состоял из двух отделений: Учреждение служащих и изучающих и Учреждение обучающих. Из второго отделения впоследствии развился Пекинский педагогический университет, а первое отделение в 1912 году после провозглашения Китайской Республики стало Национальным Пекинским университетом. Наиболее значимые изменения в важнейшем вузе Китая связывают с Цай Юаньпэем (1868-1940 годы; китайский государственный деятель, глава университета в 1917-1926 годах), при нём в университете открылось 14 специальностей, стали обучаться женщины, преподавали Ли Дачжао, Лу Синь, Чэнь Дусю, Ху Ши и другие. В 1952 году университет объединился с Яньцзинским институтом и получил современное название. Во время «культурной революции» 1966-1976 годов Пекинский университет был закрыт, занятия возобновились в 1976 году. Среди выпускников университета - Мао Дунь, Мао Цзэдун, директор Института Дальнего Востока РАН М.Л. Титаренко. В структуру университета входят (2012 год): 30 колледжей, 12 факультетов. Ведётся обучение по 93 бакалаврским, 199 магистерским и 173 докторантским специальностям. При университете действуют 216 научно-исследовательских институтов, Китайский центр экономических исследований, два инженерных научных центра имеют статус общенациональных. В библиотеке Пекинского университета (крупнейшей в Азии) более 8 миллионов книг и 10 тысяч наименований китайских и иностранных журналов. Обучаются свыше 25 тысяч студентов (2012 год).