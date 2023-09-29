«Откры́тых двере́й» доктри́на

«Откры́тых двере́й» доктри́на ( англ. Open Door Policy) — внешнеполитический курс США в отношении Китая на рубеже XIX–XX вв. Подразумевал равенство и открытость торговых возможностей европейских держав и территориальную целостность Китая. Выдвинута государственным секретарем Джоном Хэем в циркулярной ноте 6 сентября 1899 и меморандуме российскому поверенному в делах 28 августа 1900 (во время вмешательства в подавление Ихэтуаней восстания ). Подтверждена в Договоре девяти держав о Китае на Вашингтонской конференции 1921–1922. Неоднократно нарушалась, начиная с Русско-­японской вой­ны 1904–1905 . Нападение Японии на Китай в 1937 привело к экспортным санкциям со стороны США, что считалось одной из причин японо-­американской вой­ны (см. Пёрл-­Харбор ).

В 1960‑е в изучении истории внешней политики США возникла «школа “открытых дверей”», объяснявшая североамериканский империализм стремлением к открытию мировых рынков (У. Э. Уильямс и его ученики, в частности У. Лафибер).

Лит. : Уильямс В. Э. Трагедия американской дипломатии / Пер. с англ. М., 1960 [1959]; Otte Th. G. The China Question: Great Power Rivalry and British Isolation, 1894–1905. Oxford, 2007; Moore L. Defining and Defending the Open Door Policy: Theodore Roosevelt and China, 1901–1909. Lanham (Md.), 2015. А. А. Исэров .