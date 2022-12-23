МУЦУХИТО Муцухито (03.11.1852, Киото — 30.07.1912, Токио) — японский император (тэнно) с 13 февраля 1867, 122-й по официальной хронологии.

Муцухито (03.11.1852, Киото — 30.07.1912, Токио) — японский император (тэнно) с 13 февраля 1867, 122-й по официальной хронологии. После смерти, в том числе в историографии, именуется императором Мэйдзи по названию девиза своего правления. Второй сын императора Комэй (1831—1867, на троне 1846—1867) и Накаяма Ёсико (1836—1907), дочери старшего государственного советника Накаяма Тадаясу (1809—1888). Наследный принц с 1860. В 1869 женился на Итидзё Харуко (1850—1914). Незадолго до восшествия М. на престол в Японии обострилось противостояние между военным правительством бакуфу во главе с сёгуном и коалицией юго-западных княжеств по вопросу взаимоотношений со странами Запада и дальнейшего развития страны. Кончина императора Комэй послужила толчком для активных действий антисёгунской оппозиции (см. Мэйдзи исин ), в результате которых 9 ноября 1867 сёгун Токугава Ёсинобу передал всю полноту власти М., а 3 января 1868 от его имени было объявлено о реставрации прямого императорского правления и создании нового правительства. 6 апреля 1868 в виде церемониальной «Клятвы в пяти пунктах» М. объявил основные принципы нового политического курса. В дальнейшем такие ключевые документы, как Императорский рескрипт солдатам и матросам (1882), Императорский рескрипт об образовании (1890) и Конституция Японской империи (1889), также были изданы от имени М. Период Мэйдзи стал временем революционных пре­образований в политике, экономике, обществе и культуре Японии, поставивших ее в ряд мировых держав. М., будучи главой государства и главнокомандующим армией и флотом (в том числе), стал символом всех этих преобразований, а также примером для населения в вопросах внешнего вида, ношения европейской одежды, способах передвижения и т. д. В то же время дискуссионным остается вопрос о степени реального участия М. в делах управления государством. Возглавлял Императорскую ставку, руководящий орган верховного военного командования, во время Японо-китайской войны 1894—1895 и Русско-японской войны 1904—1905 . Скончался от почечной недостаточности.

Лит. : Keene D. Emperor of Japan: Meiji and His World, 1852—1912. New York, 2002; Мещеряков А. Н. Император Мэйдзи и его Япония. М., 2006. В. В. Щепкин.