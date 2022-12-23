МОТОНО, ИТИРО Мотоно, Итиро (22.03.1862, дер. Кубота-Токуман, пров. Хидзэн, ныне префектура Сага — 17.09.1918, Токио) — японский дипломат.

Мотоно, Итиро (22.03.1862, дер. Кубота-Токуман, пров. Хидзэн, ныне префектура Сага — 17.09.1918, Токио) — японский дипломат. Из семьи высокопоставленного чиновника, основателя газеты «Йомиури». Окончил Токийскую школу иностранных языков (1879). В 1880 поступил в компанию «Боэки сёкай» («Внешнеторговое общество»). С 1882 — в Лионском отделении фирмы. В 1884—1889 обучался в Лионском юридическом институте, получив степень доктора права. В 1890 поступил на дипломатическую службу. Выдвинулся во время Японо-китайской войны 1894—1895 в качестве эксперта по международному праву. В 1896 назначен первым секретарем дипломатической миссии в Санкт-Петербурге. В 1898—1906 — посланник в Бельгии и во Франции. С марта 1906 по ноябрь 1916 возглавлял японское дипломатическое представительство (с весны 1908 — посольство) в Санкт-Петербурге. За заслуги в подготовке российско-японских соглашений в 1907 ему был предоставлен титул барона, а в 1916 — виконта. С 21 ноября 1916 по 23 апреля 1918 — министр иностранных дел в кабинете министров Тэраути Масатакэ . После Октябрьской революции выступал в качестве активного сторонника военной интервенции на российском Дальнем Востоке. Умер от рака желудка.

Лит. : Мотоно Мориюки . Нихон гайко сики (Частные записки о японской дипломатии) // Гайко форам (Дипломатический форум). № 11—26, 1994—1995 (на яп. яз.); Барышев Э. А. Мотоно Итиро (1862—1918) — «яркий представитель политики здравого смысла» // Япония 2009. Ежегодник. М., 2009. С. 323—344. Э. А. Барышев.