МИЦУБИСИ

Мицубиси — японский конгломерат (дзайбацу). Создан в 1870. Занимался банковской, производственной (судостроение, автомобилестроение, авиастроение, станкостроение) транспортной и торговой деятельностью. В 1947 распущен. В настоящее время существует в виде транснациональной корпорации, объединяющей 31 компанию. Штаб-квартира в Токио. Лит

Лит .: Сутягина М. В. Мицубиси. М., 1973. В. Э. Молодяков.