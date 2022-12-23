В закладки
МИЦУБИСИ
Мицубиси — японский конгломерат (дзайбацу). Создан в 1870. Занимался банковской, производственной (судостроение, автомобилестроение, авиастроение, станкостроение) транспортной и торговой деятельностью. В 1947 распущен. В настоящее время существует в виде транснациональной корпорации, объединяющей 31 компанию. Штаб-квартира в Токио.Лит
Лит.: Сутягина М. В. Мицубиси. М., 1973. В. Э. Молодяков.
221
Мне нравится
Надо подумать
Тема для дискуссии
Это неожиданно!
Материал – огонь!
Мне не нравится