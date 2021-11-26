ИТАГАКИ ТАЙСУКЭ
ИТАГАКИ ТАЙСУКЭ - японский государственный и политический деятель периодов Мэйдзи и Тайсё.
Выходец из семьи самурая высшего ранга княжества Тоса (ныне префектура Коти). Образование получил в городе Эдо (ныне Токио). Принимал активное участие в реставрации Мэйдзи (смотри Мэйдзи исин). В 1868 году вошёл в состав нового правительства. Подготовил и провёл ряд важных реформ, в том числе административную, ликвидировавшую княжеские владения и установившую в Японии систему префектур.
В 1873 году подал в отставку. Один из создателей в 1873 году Общества патриотов (Айкокуся), ставшего оплотом либерального движения. В 1874 году вместе с другими политическими деятелями выступал за созыв избираемой народом Национальной ассамблеи.
В 1881 году основал первую политическую партию Японии - Либеральную партию (Дзиюто), президентом которой был до 1884 года. С 1896 года министр внутренних дел в кабинете Ито Хиробуми, с 1898 году в правительстве Окума Сигэнобу. В 1900 году отошёл от политической деятельности и занялся литературным трудом (смотри Дзию Минкэн Ундо).