ДУГУЙЛАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
ДУГУЙЛАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ - антиманьчжурское и антифеодальное движение монгольских аратов во Внутренней и Внешней Монголии во второй половине XIX начале XX века.
Название происходит от слова «дугуйлан» - кружок, собрание восставших или непокорных аратов, участники которого при обсуждении дел в знак полного равенства рассаживались по кругу.
Зародилось под влиянием Тайпинского восстания 1851-1864 годов. Явилось стихийным ответом на произвол маньчжурских властей - насильственную колонизацию монгольских земель китайцами и усиление гнёта монгольских феодалов.
Дугуйланское движение под руководством Улдзэй Джаргала, Пэльджээ, Шулга Дэлгэра приняло особенно широкий размах и охватило целый ряд районов Внутренней Монголии. Объединив в своих рядах более 10 тысяч семей, оно превратилось в массовое. В хошунах Ушэн, Оток и ряде других районов Ордоса дугуйланы в течение 3 лет (1905-1908 годы) фактически являлись органами власти. Они отстраняли от дел князей, отменяли все виды повинности (албы), собирали налоги, вели делопроизводство, назначали должностных лиц, творили суд, организовывали аратские дружины и т. п. Во Внешней Монголии Дугуйланское движение получило наибольший размах в 1903-1911 годах в хошуне Дархан-Бэйлэ под руководством народного героя арата Аюши.