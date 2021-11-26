БАОГОХОЙ (Союз защиты государства)

Китайская политическая партия, созданная в Пекине в апреле 1898 руководителями движения за реформы во главе с Кан Ювэем .

Центральные органы Союза находились в Пекине и Шанхае, отделения — во всех провинциях Китая. Цель организации — борьба за сохранение территориальной целостности Китая и проведение реформ, направленных на укрепление страны. Сторонники реформ планировали соединить бюрократическую основу общества с традициями конфуцианства , восстановить международный престиж Китая посредством реформирования в политической, экономической и культурной сферах.

Лидеры партии полагали, что этого можно достичь путем проведения императором Цзайтянем ( Гуансюем ) политики протекционизма и просвещения. Партия прекратила существование в сентябре 1898 в связи с поражением политики «Ста дней реформ».

Автор статьи: И. А. Конорева.

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