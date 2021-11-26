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АЙСИН ГЕРО (англ. Aisin Gioro), Айсинь Цзюэло
Одна из фамилий императорской семьи последней маньчжурской династии Китая — Цин, которая в переводе означает «золотой клан».
Использовалась также при кратковременном существовании монархического государственного образования Маньчжоу-го. Согласно легенде, первый носитель фамилии был рожден девушкой-ангелом, съевшей волшебный плод, который принесла сорока.
Автор статьи: И. А. Конорева.
© Российская Историческая Энциклопедия
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