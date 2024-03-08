ТУРАТИ, ФИЛИППО

Турáти ( ит. Turati) , Филиппо (26.11.1857, Канцо — 29.03.1932, Париж) — деятель итальянского социалистического движения. Из семьи мелкого чиновника. Изучал право в Болонье. В 1891 основал журнал «Критика сочале», стоял у истоков создания Италь­янской социалистической партии (ИСП). В 1896 избран депутатом итальянского парламента. В 1898–1899 находился под арестом за участие в миланском восстании (май 1898). Т. допускал использование тактики сотрудничества с левоцентристскими партиями, был сторонником эволюционного пути продвижения к социализму. С настороженностью относился к радикальным формам социального протеста, при этом подчеркивал значимость коллективизма и классовой борьбы. По мнению Т., революционный характер ИСП не исключал поддержки постепенных социальных реформ, которые могли принести пользу рабочим. Считал, что термин «реформизм» корректно употреблять только в том случае, когда реформы направлены на то, чтобы препятствовать революции. Отмечал важность укрепления классового самосознания. Т. рано поставил вопрос о необходимости «практической программы» действий, которые приведут к установлению социализма, считал, что время обсуждения теоретических вопросов закончилось. Пользовался поддержкой рабочих Милана. В ИСП у Т. были противники в лице К. Ладзари , А. Лабриолы , Э. Ферри. В 1903 отклонил предложение вой­ти в правительство Дж. Джолитти . Выступил против Итало-турецкой вой­ны 1911–1912 и против вступления Италии в Первую мировую вой­ну. В 1922, накануне «похода на Рим», Т. был исключен из ИСП как «реформист». Основал Унитарную социалистическую партию, которая в 1924 вошла в Авентинский блок. После прихода к власти Б. Муссолини выступал против избирательного закона 1923. В 1926 Т. уехал во Францию, где продолжал публиковать свои работы. Идейное наследие Т. оказало значительное влияние на развитие ИСП после окончания Второй мировой вой­ны.

Лит .: Punzo M. La politica delle cose: Filippo Turati e il socialismo milanese, 1883–1914. Milano, 2017; Любин В. П. Социалисты в истории Италии. ИСП и ее наследники, 1892–2006. М., 2007. Е. А. Кимленко.