Пий IX

Пий IX ( лат. Pius; Джованни Мария Мастаи Ферретти, ит. Ferretti) (13.05.1792, Анкона, Папская область — 07.02.1878, Рим) — папа Римский с 16 июня 1846. Происходил из мелкого провинциального дворянства. Учился в Папской римской семинарии. В апреле 1819 был рукоположен в пресвитера. В 1823 присоединился к католической миссии в Чили. 24 апреля 1827 назначен архиепископом Сполето, с 17 декабря 1832 занимал епископскую кафедру Имолы (при сохранении титула архиепископа). 23 декабря 1839 тайно возведен в достоинство кардинала-пресвитера, назначение было обнародовано 14 декабря 1840. На конклаве 1846 его кандидатуру поддержали противники консервативного курса Григория XVI. Первые годы понтификата были отмечены проведением реформ в Папском государстве. В 1848 П. IX обнародовал конституционный акт — Фундаментальный статут. В апреле 1848 отказался возглавить движение за объединение Италии и выступить против Австрии. После убийства 15 ноября 1848 папского министра, графа П. Росси, и начала уличных беспорядков в Риме бежал в Гаэту под защиту Королевства обеих Сицилий. Вернулся в Рим 12 апреля 1850. 8 декабря 1854 буллой «Ineffabilis Deus» П. IX провозгласил догмат о Непорочном зачатии Пресвятой Девы Марии. В 1847 заключил конкордат с Российской империей (действовал до 1866), в 1855 — с Австрией, в 1857 — с Португалией. Большое влияние на политику П. IX оказали события, связанные с Рисорджименто . В ходе Австро-итало-французской вой­ны 1859 франко-пьемонтские вой­ска вступили на территории Папского государства. По итогам плебисцитов они стали частью Сардинского королевства. В октябре 1860 в состав Сардинского королевства были включены также области Марке и Умбрия. До 1870 под контролем папы остались лишь Рим и примыкающая к нему область Лацио. 8 декабря 1864 П. IX издал энциклику «Quanta cura», в приложении к которой был опубликован «Перечень главнейших заблуждений нашего времени», или «Силлабус» из 80 параграфов. В заключительном из них как заблуждение расценивалась мысль о том, что «Римский понтифик может и должен примириться и согласиться с прогрессом, либерализмом и современным обществом». П. IX созвал Ватиканский собор I (1869–1870), на котором был принят догмат о непогрешимости папы Римского в официальных суждениях. 20 сентября 1870 итальянские вой­ска заняли Рим. П. IX стал последним правителем Папского государства. В энциклике «Respicientes ea omnia» (1 ноября 1870) П. IX провозгласил себя «узником» короля Италии. Католикам было запрещено участвовать в парламентских выборах (non expedit). Другой важной проблемой, с которой столкнулся П. IX, было положение Католической церкви в Германской империи и Культуркампф . Энцикликой «Etsi multa» от 21 ноября 1873 П. IX осудил проводимую в Германии политику. В годы понтификата П. IX в Риме проводились масштабные реставрационные работы. 3 сентября 2000 П. IX был провозглашен блаженным.

Лит.: Martina G. Pio IX (1851–1866). Roma, 1986; Martina G. Pio IX (1867–1878). Roma, 1990; Veca I. Il mito di Pio IX. Storia di un papa liberale e nazionale. Roma, 2018. Е. А. Кимленко.