МАНИН ДАНИЕЛЕ

МАНИН ДАНИЕЛЕ - итальянский по­ли­тический дея­тель, один из ли­де­ров Ри­сор­джи­мен­то.

Из еврейской се­мьи, при­няв­шей ка­то­ли­че­ст­во.

По­сле окон­ча­ния в 1821 году юри­дического факультета Па­ду­ан­ско­го университета ра­бо­тал ад­во­ка­том.

В 1846-1847 годы ру­ко­во­дил ли­бе­раль­ным дви­же­ни­ем, бо­ров­шим­ся за пре­дос­тав­ле­ние Ве­не­ции ав­то­но­мии в рам­ках Австрийской им­пе­рии. В декабре 1847 года со­ста­вил пе­ти­цию, в ко­то­рой по­тре­бо­вал от австрийского пра­ви­тель­ст­ва пре­дос­та­вить не­за­ви­си­мость Лом­бар­дии и Ве­не­ции. 18 января 1848 года аре­сто­ван, с на­ча­лом Ре­во­лю­ции 1848-1849 годов в Ав­ст­рии в мар­те 1848 года вы­пу­щен на сво­бо­ду.

22 марта 1848 года воз­гла­вил вос­ста­ние в Ве­не­ции, 23 марта 1848 года про­воз­гла­сил соз­да­ние «Ве­не­ци­ан­ской рес­пуб­ли­ки Святого Мар­ка» и во­шёл в её пра­вя­щий три­ум­ви­рат, за­няв од­но­вре­мен­но пост министра иностранных дел. 11 августа 1848 года про­воз­гла­шён дик­та­то­ром. До августа 1849 года ру­ко­во­дил обо­ро­ной Ве­не­ции про­тив австрийских войск (смотри в статье австро-итальянская война 1848-1849 годов ).

По­сле па­де­ния Ве­не­ци­ан­ской рес­пуб­ли­ки эмиг­ри­ро­вал во Фран­цию, где ра­бо­тал жур­на­ли­стом и пре­по­да­вал итальянский язык. На­хо­дясь в эмиг­ра­ции, от­ка­зал­ся от рес­пуб­ли­кан­ских взгля­дов, вы­ска­зы­вал­ся за при­сое­ди­не­ние Ве­не­ции к Пье­мон­ту и объ­е­ди­не­ние Ита­лии под эги­дой Са­вой­ской ди­на­стии. В 1857 году соз­дал и воз­гла­вил Итальянское национальное общество (So­cie­tà nazionale italiana), став­шее впо­след­ст­вии про­вод­ни­ком по­ли­ти­ки К.Б. Ка­ву­ра.