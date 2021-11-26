КАВУР КАМИЛЛО БЕНСО ДИ

Кавур (итал. Cavour), Камилло Бенсо ди (10.08.1810, Турин — 06.06.1861, Турин) — граф, государственный деятель Сардинского королевства, первый премьер-министр Королевства Италии (1861).

Обучался в Военной королевской академии (Турин), лейтенант инженерного корпуса. В 1831 вышел в отставку. В 1834—1843 предпринял несколько длительных путешествий в Париж и Лондон с целью завершения образования, знакомства с банковским делом и вхождения в высшие политические круги Июльской монархии . В 1843—1850 занимался развитием собственного поместья Лери (Пьемонт), выступил учредителем ряда аграрных и агропромышленных обществ, внедрял разнообразные технические новшества, что позволило резко увеличить производство. В 1847 совместно с Ч. Бальбо основал газету «Рисорджименто», в которой в условиях смягчения государственной цензуры высказывался за введение конституции и либерализацию политического режима. Приветствовал принятие королем Карлом Альбертом 4 марта 1848 конституции (так называемого Альбертинского статута).

С 1848 — депутат парламента. В 1850—1852 — министр сельского хозяйства и торговли, с 1851 также министр финансов. В качестве министра заключил торговые договоры с рядом ведущих европейских государств (в том числе Францией и Англией), заложив основу политики свободной торговли; упорядочил налогообложение, в том числе церковных учреждений; ускорил развитие сети железнодорожных и морских перевозок. Благодаря парламентскому маневру сближения с лидером левого центра У. Раттацци добился большинства в парламенте и возглавил в мае 1852 Палату депутатов, а в ноябре — кабинет министров. В этой должности К. продолжил многие из своих начинаний в области финансов, железнодорожного строительства и др. Характерные для К. и ранее антиклерикальные настроения привели к правительственному кризису и его кратковременной отставке летом 1855. Скорое возвращение К. на прежнюю должность вызвало бурную реакцию в Риме, вылившуюся в отлучение К. и короля от церкви.

Особое внимание К. уделял внешней политике, став одним из главных действующих лиц процесса объединения Италии (см. Рисорджименто ). Проводимая им политика поссибилизма (от ит. possibilità — «возможность») позволила вывести так называемый итальянский вопрос на международный уровень. Участие Сардинского королевства в Крымской войне весной-летом 1855 обеспечило поддержку Англии и Франции в будущем противостоянии с Австрией. На встрече К. с Наполеоном III в Пломбьере (Франция) 21 июля 1858 обсуждалась перспектива решения итальянского вопроса (создание Королевства Северной Италии) путем совместного военного выступления против Австрии. Взамен К. обеспечивал Наполеону III французский протекторат над территориями Центральной Италии, передачу Франции Савойи и Ниццы, а также заключение династического брака между племянником последнего Жеромом и дочерью Виктора-Эммануила II Клотильдой. Австро-итало-французская война 1859 (так называемая Вторая война за независимость) закончилась досрочным выходом Франции из коалиции и заключением сепаратного мира. Разочарованный результатами войны К. ушел в отставку.

Тем не менее, война принесла Сардинскому королевству Ломбардию, значительно увеличив его территорию и ускорив наступление решающего этапа Рисорджименто. В 1860 К. был возвращен на должность премьер-министра. В обстановке ухудшения отношений с Францией К. сумел не только избежать установления протектората Франции над государствами Центральной Италии, но и добитьсяся их присоединения к Сардинскому королевству после вспыхнувших там антифранцузских волнений и проведения плебисцитов. Попытки К. полностью контролировать Гарибальди во время «похода Тысячи» в мае—сентябре 1860 оказались недостаточными; удалось обеспечить необходимый внешнеполитический фон, создав впечатление о спонтанности событий и блокировав революционное выступление Мадзини. В решающий момент К. перехватил политическую инициативу, организовав военную экспедицию в Папскую область. 17 марта 1861 было провозглашено королевство Италия, а 22 марта К. был утвержден его премьер-министром. Последние месяцы жизни К. были отмечены разработкой политических перспектив нового государства (несколько написанных текстов получили название «политического завещания»), неудачной попыткой урегулировать так называемый римский вопрос (через полный отказ папы от светской власти и провозглашение принципа «Свободная церковь в свободном государстве») и конфликтом с Гарибальди после роспуска его победоносной Южной армии. Личность К. и его взгляды во многом определили политику итальянского правительства в 1860-е.

Соч.: Epistolario. 18 vv. Firenze, 1970—2008; Scritti di economia. Firenze, 1962; Scritti inediti e rari. Santena, 1971.

Лит.: Omodeo A. L’opera politica del conte di Cavour (1848—1857). Firenze, 1941 (rist. 1968; 2012). Romeo R. Cavour e il suo tempo. 3 vol. Bari. 1969—1984. Idem. Vita di Cavour. Bari. 1998. Серова. О. В.. Горчаков, Кавур и объединение Италии. М. 1997.