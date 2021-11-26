ИТАЛЬЯНСКОЕ СОМАЛИ

ИТАЛЬЯНСКОЕ СОМАЛИ - ко­ло­ни­аль­ное вла­де­ние Ита­лии на полуострове Со­ма­ли.

Об­ра­зо­ва­но в 1905 году. Администативный центр - городе Мо­га­ди­шо. Воз­глав­ля­лось гу­бер­на­то­ром.

В 1936 году вме­сте с Эфио­пи­ей и Эрит­ре­ей во­шло в Италь­ян­скую Вос­точ­ную Аф­ри­ку . В 1941-1949 годах управ­ля­лось британской ад­ми­ни­ст­ра­ци­ей. В 1950-1960 годах по­до­печ­ная тер­ри­то­рия Ита­лии. С 1 июля 1960 года в со­ста­ве не­за­ви­си­мой Со­ма­лий­ской Де­мо­кра­ти­чес­кой Рес­пуб­ли­ки.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)