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ИТАЛЬЯНСКОЕ СОМАЛИ
ИТАЛЬЯНСКОЕ СОМАЛИ - колониальное владение Италии на полуострове Сомали.
Образовано в 1905 году. Администативный центр - городе Могадишо. Возглавлялось губернатором.
В 1936 году вместе с Эфиопией и Эритреей вошло в Итальянскую Восточную Африку. В 1941-1949 годах управлялось британской администрацией. В 1950-1960 годах подопечная территория Италии. С 1 июля 1960 года в составе независимой Сомалийской Демократической Республики.
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