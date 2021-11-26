ГАРИБАЛЬДИ ДЖУЗЕППЕ
ГАРИБАЛЬДИ ДЖУЗЕППЕ (итал. Giuseppe Garibaldi) - национальный герой Италии, генерал, один из лидеров революционно-демократического крыла Рисорджименто.
Из семьи моряка. С ранних лет плавал юнгой и матросом на торговых судах по Средиземному и Чёрному морям.
Знакомство в 1833 году с итальянским патриотом и революционером Дж. Мадзини и его последователями пробудило интерес Гарибальди к общественным проблемам, сделало его приверженцем идей социальной справедливости и национального объединения Италии. Гарибальди вступил в тайную организацию Мадзини «Молодая Италия», целью которой было объединение и освобождение Италии от иностранного владычества. В 1834 году пытался подготовить восстание на сардинском флоте. Чудом избежал ареста, бежал из страны. 3 июня 1834 года заочно был приговорён Генуэзским судом к смертной казни.
В 1836-1848 годах находился в Южной Америке, сражался за независимость республик, созданных повстанцами в бразильской провинции Риу-Гранди-ду-Сул и в Уругвае. Был ранен, дважды подвергался тюремному заключению. Выиграв ряд сражений, Гарибальди завоевал широкую известность в Америке и Европе и репутацию «героя двух миров».
В разгар Революции 1848 году в Италии Гарибальди с группой соратников вернулся на родину и во главе отряда волонтёров участвовал в борьбе за свержение австрийского господства (см. Австро-итальянская война 1848-1849 годов). В феврале – июле 1849 года был одним из руководителей Римской республики, играл ведущую роль в организации обороны города. 2 июля 1849 года во главе 4-тысячного отряда выступил на помощь осаждённой австрийской армией Венеции. Отряд Гарибальди понёс тяжёлые потери и был расформирован. Сам Гарибальди выехал в Сардинское королевство, где был арестован и выслан из страны.
В 1849-1854 годах, находясь в изгнании, посетил Гибралтар, Танжер, Ливерпуль, Нью-Йорк, плавал на торговых судах. В 1854 году поселился в Ницце, а с 1857 года жил на о. Капрера, близ о. Сардиния. В 1857 году стал вице-президентом Национального общества, ставившего целью борьбу за независимость и объединение Италии под эгидой Савойской династии. В звании генерал-майора принял участие в австро-итало-французской войне 1859 года. Командовал волонтёрской бригадой альпийских стрелков, провёл ряд успешных операций на севере Италии. По окончании войны активно включился в борьбу с австрийскими силами и монархическими режимами в Центральной Италии.
Важным этапом в борьбе за объединение Италии стала военная экспедиция Гарибальди на юг страны в 1860 году. 11 мая 1860 года Гарибальди, командуя «Тысячей», помог восставшим жителям о. Сицилия освободиться от власти неаполитанских Бурбонов. Обладая широкими полномочиями, Гарибальди осуществил ряд преобразований на Сицилии в интересах крестьян. В августе 1860 года во главе 20-тысячной армии Гарибальди высадился на юге Неаполитанского королевства, занял ряд городов, включая Неаполь. В битве при Вольтурно (1 октября 1860 года) его армия нанесла решающее поражение войскам противника. По результатам референдума, проведённого 21 октября1860 года, Неаполитанское государство и Сицилия присоединились к Итальянскому королевству.
В 1862 году Гарибальди, в согласии с планами Мадзини и вопреки желанию премьер-министра У. Ратацци, предпринял поход на Рим, стремясь добиться его присоединения к итальянскому государству. В сражении при Аспромонте 29 августа 1862 года ранен, попал в плен, но вскоре был освобождён.
В 1866 году Гарибальди участвовал в войне против Австрии, в результате которой к Италии была присоединена Венеция. Осенью 1867 года он предпринял очередную попытку освободить Рим, но в битве при Ментане 3 ноября 1867 года его отряды были разбиты, а сам он на короткое время пленён. На стороне Франции Гарибальди участвовал в франко-прусской войне 1870-1871 годов (возглавлял отряды добровольцев в составе Вогезской армии).
В последующие годы Гарибальди вёл активную политическую деятельность, боролся за ограничение полномочий короля и религиозных конгрегаций, требовал введения обязательного бесплатного школьного образования, децентрализации местного управления, прогрессивного налогообложения, свободы печати и собраний, всеобщего избирательного права. Позиция Гарибальди в это время не отличалась последовательностью. Заявляя о приверженности республиканскому строю, Гарибальди не отвергал монархию, будучи противником религии, мечтал о вере без догм и культа.
В конце жизни Гарибальди занялся литературной деятельностью, писал стихи, романы, мемуары.