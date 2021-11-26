ВААЛ
ВААЛ (Балу, позднее Баал) - в западносемитской религии и мифологии одно из прозвищ как общих богов, так и богов отдельных местностей.
Баал-хаммон - бог солнца (финикийское); баалшамем - бог владыка неба (ханаанейско-аморейское). Наибольшее распространение имел культ Балу (также Баал-Хаддад) - бога бури, грома и молний, дождя и плодородия. Будучи богом-покровителем Угарита, он стал там героем цикла эпических повествований. Баал-Хаддад широко почитался в Сирии с конца II тысячелетия до н.э.; в эллинистическую эпоху он отождествлялся с Зевсом.
В Ветхом завете упоминания Ваала связаны с осуждением этого культа как ложного, заимствованного евреями у ханаанеев. Культ Ваала был прежде всего распространён в Израильском царстве. В Ветхом Завете упоминаются храм («дом Ваала»), «высоты», идолы, жрецы, приносящие ему жертвы всесожжения и совершавшие человеческие жертвоприношения.