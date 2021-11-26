ПАЛ БИПИН ЧАНДРА
ПАЛ БИПИН ЧАНДРА - политический деятель Индии.
По происхождению бенгалец. В 1860-х годов учился в Калькуттском университете, затем работал библиотекарем, директором школы, журналистом. В 1877 году вступил в общество Брахмо Самадж. С 1886 года член Индийского национального конгресса, один из лидеров его радикального крыла. Развивал идеи национального производства и национального образования.
Издавал журнал «Новая Индия». В 1905-1908 годах агитировал против решения колониальных властей о разделе Бенгалии на 2 провинции по принципу религиозно-общинной принадлежности. В годы 1-й мировой войны примкнул к Гомруля лигам, выступавшим за достижение самоуправления Индии легитимными методами и созыв национального парламента. Критически отнёсся к М. К. Ганди, кампании гражданского неповиновения (смотрите Сатьяграха), в дальнейшем отошёл от политической деятельности.