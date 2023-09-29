Нуриста́н

Нуриста́н ( дари , пушту Нурестан) — историческая область, одна из 34, наименее населенная (около 164 тыс. человек по оценке 2020) провинция Афганистана. Расположена в труднодоступном высокогорном районе на северо-­востоке страны к югу от хребта Гиндукуш. Административный центр Н. — селение Парун, состоящее из 6 деревень на высоте 2500–2850 м над уровнем моря. Городов в Н. нет. Основные занятия жителей — земледелие, животноводство, поденные работы. Большинство населения составляют нуристанцы, говорящие на языках нуристанской ветви индо­иранских языков (наиболее распространенный — кати). Живут также пуштуны, таджики, хазарейцы и др. Происхождение нуристанцев ввиду скудости письменных источников по их древней и средневековой истории остается предметом гипотез. Согласно бытующим в их среде (а также у бадахшанцев и других горных этносов региона) преданиям, они считают себя потомками воинов армии Александра Македонского , не вернувшихся из восточного похода на родину и оставшихся в Азии. Внешнее сходство (в строении скелета, цвете волос и глаз) нуристанцев с европейцами, особенно с восточными славянами, наряду с принадлежностью их языков к индоевропейской семье, а также долго сохранявшимися у них языческими верованиями, родственными древнеарийcким культам, дают основание считать их реликтовой популяцией, сохранившейся до наших дней благодаря ее географической изолированности, со времен распространения протоиндоевропейцев на территории Иранского нагорья (предположительно во II–I тысячелетиях до н. э.). В течение нескольких веков после исламизации восточноиранского мира предков нуристанцев называли «кафирами» («неверными»), поскольку они продолжали исповедовать многобожие и поклоняться идолам, а их землю — Кафиристаном («Страной неверных»). Они не подчинялись правителям каких‑либо сопредельных стран. В подписанном 12 ноября 1893 британо-­афганском соглашении Кафиристан, до того времени самостоятельный, признавался частью Афганистана. Это дало афганскому эмиру Абдуррахману повод для его военного покорения и насильственного обращения его жителей в ислам в 1896. Кафиристан был переименован в Н. («Страна света»), языческие святилища уничтожены, население обложено налогами. Вместе с тем некоторые пережитки архаических традиций в обиходе нуристанцев сохраняются поныне.

Лит .: Robertson G. S. The Káfirs of the Hindu-­Kush. London, 1896; Вавилов Н. И. Путешествие по Нуристану // Пять континентов. Л., 1987; Афганистан. Справочник. М., 2000. В. Н. Зайцев .