Не́ру, Мотилал

Не́ру, Мотилал (06.06.1861, Агра — 06.02.1931, Лакхнау) — индийский общественно-­политический деятель. Семья Н. принадлежала к кашмирским брахманам. С XVIII в. семья Кауль-­Неру жила в Дели, но после Индийского народного восстания (Сипайского) 1857–1859 они пере­ехали в Агру. Семья Неру нашла свое место на службе у англичан. Отец, Гангадхар Неру, был полицейским чиновником (котвал). Он скончался в 1861 за 3 месяца до рождения Н. Но старшие братья Н. позаботились о том, чтобы он получил надлежащее образование и в совершенстве владел английским языком. Еще до окончания Мюир-колледжа в Аллахабаде Н. занялся адвокатской практикой. Сначала он работал помощником адвоката в Канпуре, а затем адвокатом в собственной конторе в Аллахабаде. Бесчисленные тяжбы, которые породили хаотичная система землевладения и опора англичан на талукдаров (помещиков), сделали Сев. Индию раем для юристов. Специализируясь на гражданском праве, имея множество клиентов среди заминдаров (наследственных владетелей земли) и талукдаров (владельцев поместий) и связи с кашмирскими пандитами, Н. вскоре стал одним из ведущих аллахабадских адвокатов. Как только появился достаток, Н. переселился в престижный «английский» район Аллахабада и построил дом, оборудованный по последнему слову моды и техники.

Первоначально Н. стал интересоваться политикой в деловых целях. С 1888 он присутствовал на съездах Индийского национального конгресса (ИНК), но придерживался умеренных взглядов, выступал за социальные реформы и сотрудничество с англичанами.

Но под влиянием Махатмы Ганди, который стал другом семьи, с начала XX в. Н. участвовал в антиколониальных движениях. В 1919 Н. проявил себя в сатьяграхе (движении несотрудничества) и был избран президентом ИНК. В 1921 Н. арестовали за антианглийскую пропаганду. В 1922 в ИНК произошел раскол по вопросу участия партии в выборах в провинциальные законодательные собрания. Н. поддержал выборы и совместно с Ч. Дасом организовал партию свараджистов, которая завоевала много мест в законодательных собраниях.

В 1927 Н. посетил СССР на празднование 10‑летия Октябрьской революции. В 1928 Н. был вновь избран президентом ИНК. Под его руководством был разработан проект обу­стройства Индии, предполагавший предоставление стране статуса доминиона, по примеру Австралии, Новой Зеландии и Канады, однако в нем не учитывались интересы религиозных меньшинств, и он не получил поддержки. С 1929 по причине болезни Н. практически отошел от политической деятельности.

Лит. : Неру Джавахарлал. Автобиография . М., 1955; Юрлов В. Н. От Восхода до Заката. Династия Неру-­Ганди. М., 2015. Е. В. Смирнова .