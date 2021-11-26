МАХАБОДХИ МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБЩЕСТВО

МАХАБОДХИ МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБЩЕСТВО - буддийская организация, созданная в 1891 году на Цейлоне для восстановления и поддержания буддийских традиций в Южной Азии, пропаганды буддизма за пределами ареала его распространения.

Ос­но­ва­тель Ана­га­ри­ка Дхар­ма­па­ла.

Изу­че­ние буд­диз­ма и со­ци­аль­но-куль­тур­ных от­но­ше­ний в британских ко­ло­ни­ях Южной Азии ут­вер­ди­ло Ана­га­ри­ку в мыс­ли о вре­де дея­тель­но­сти хри­сти­ан­ских мис­сий в этом ре­гио­не, он при­нял ре­ше­ние по­свя­тить жизнь за­щи­те и воз­ро­ж­де­нию буд­диз­ма.

Главной пер­во­на­чаль­ной це­лью соз­дан­но­го им общества бы­ло воз­вра­ще­ние в буд­дий­скую соб­ст­вен­ность зе­мель в индийском городе Бодх-Гая (где, по пре­да­нию, Буд­да Шакь­я­му­ни дос­тиг про­свет­ле­ния), вос­ста­нов­ле­ние его древ­них свя­тынь, соз­да­ние в нём ме­ж­ду­народного буд­дий­ско­го цен­тра и университета (осу­ще­ст­в­ле­но по­сле­до­ва­те­ля­ми Ана­га­ри­ки уже по­сле его смер­ти).

Уси­лия­ми Ана­га­ри­ки в 1915-1920 годах в Каль­кут­те при ме­ст­ном от­де­ле­нии общества соз­дан пер­вый в Но­вей­шее вре­мя на тер­ри­то­рии Ин­дии буд­дий­ский мо­на­стырь (ви­ха­ра), в 1931 году в городе Сар­натх (ме­сто пер­вой про­по­ве­ди Буд­ды) вос­ста­нов­лен буд­дий­ский центр, по­стро­ен мо­на­стыр­ский ком­плекс с ве­ли­че­ст­вен­ным хра­мом. В ос­но­ву дея­тель­но­сти общества лег­ли ре­фор­ма­тор­ские идеи Ана­га­ри­ки по при­спо­соб­ле­нию буд­диз­ма к нор­мам современной об­щественной жиз­ни. Мо­на­хи общества ру­ко­во­дству­ют­ся ус­та­вом (ви­ная), при­ня­тым в тхе­ра­ва­де, за­ни­ма­ют­ся пе­ре­во­да­ми тек­стов па­лий­ско­го ка­но­на на современные индийские язы­ки (пре­имущественно на хин­ди), обу­ча­ют де­тей всех каст в шко­лах при мо­на­сты­рях.

Кро­ме Ин­дии и Шри-Лан­ки, общество име­ет от­де­ле­ния (в т. ч. хра­мы и мо­на­сты­ри) в Мьян­ме, Ве­ли­ко­бри­та­нии, США и других стра­нах.

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