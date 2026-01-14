Индия - как жилось "жемчужине" в короне Британской империи Колонизацию Индии вела созданная указом королевы Елизаветы I Британская Ост-Индская компания. Начала она с создания опорных точек в виде торговых факторий. Первая была создана в 1611 году, затем в 1639 году – фактория в Мадрасе, в 1668 г. – в Бомбее. Уже к середине XVII века факторий было множество – не только в Индии, но также в Юго-Восточной Азии, на Дальнем Востоке.

Колонизацию Индии вела созданная указом королевы Елизаветы I Британская Ост-Индская компания. Начала она с создания опорных точек в виде торговых факторий. Первая была создана в 1611 году, затем в 1639 году – фактория в Мадрасе, в 1668 г. – в Бомбее. Уже к середине XVII века факторий было множество – не только в Индии, но также в Юго-Восточной Азии, на Дальнем Востоке.

Большая часть Индии входила тогда в т.н. империю Великих Моголов, созданную в 1526 году пришедшим из Средней Азии полководцем Бабуром. Ост-Индская компания в 1717 году в обмен на единовременный годовой взнос в их казну добилась права на беспошлинную торговлю и сбор налогов в части Бенгалии, что позволило привлечь на свою сторону местных купцов, торговавших теперь под британским флагом. Англичане вывозили из Индии хлопчатобумажные и шёлковые ткани, пряности и красители, продажа которых в Европе приносила огромные доходы.

Вытеснив из Индии своих конкурентов – французов и испанцев, Компания, воспользовавшись в середине XVIII века распадом империи Великих Моголов, добилась от правящего падишаха права на управление всеми подвластными ему территориями, права на сбор налогов, на содержание постоянного войска и осуществление юрисдикции по гражданским делам. Кроме того – получила монопольное право на торговлю важнейшими товарами. А в 1803 году, воспользовавшись войной между мусульманами и народом маратхов, войска Компании захватили столицу – г.Дели, и с тех пор власть принадлежала англичанам, а престарелый падишах получал лишь содержание в 120 тысяч фунтов стерлингов, но не имел возможности ничем реально управлять.

Далее Ост-Индская компания начала заключать договоры с местными правителями, которые лишались власти и права содержать войско. В 1757–1764 гг. Компания подчинила Бенгалию, в 1799 г. - Майсура, аннексировала княжества, входившие в состав Маратхской конфедерации. Так сложилась система вассальных княжеств в Британской Индии. Древняя страна превратилась по сути в "дойную корову", из которой вывозились несметные богатства. Одним из главных источников доходов Ост-Индской компании стало завоевание и разграбление индийских земель и взимание налогов с местного населения.

Заметим, что британская колонизация (вопреки историографии самих англичан) способствовала не расцвету, а упадку Индии. Если в 1700 году на долю Индии приходилось 25% мирового ВВП (т.е. больше, чем вся Западная Европа вместе взятая), то к моменту обретения независимости в 1947 году этот показатель упал до менее 3%. За два столетия британского правления Индийский субконтинент, на котором умещалось 10 крупных и более 100 малых государств, превратился в одну обнищавшую колонию, в то время как Британия – из второстепенного островного государства в мировую империю. Да, англичане строили железные дороги – но только для вывоза ресурсов. Строили инфраструктуру – но только для обслуживания собственно англичан. Нищие английские дворяне после нескольких лет службы в Индии возвращались богачами.

Налоги: крестьяне платили британским чиновникам половину дохода (даже Чингисхан брал дань не более 10%). Хлопковые плантации превратили крестьян в рабов, работающих на английские фабрики. Кроме того, англичане Индию заставили выращивать опиум, для продажи в Китай, что принесло Ост-Индской компании £2 млрд прибыли. Общая же сумма награбленного и вывезенного за годы колонизации из Индии британцами современные индийские исследователи оценивают в астрономическую сумму - $45 трлн.

Разумеется, периодически вспыхивали восстания, самым заметным из которых считается восстание сипаев – индийских солдат колониальных войск. Формальным поводом для возмущения стал слух, что смазка для патронов новых ружей делается из свиного и говяжьего жира. Си­паи-му­суль­ма­не (у мусульман свинья – "нечистое животное") и сипаи – индусы (у них корова – священное животное) вос­при­ня­ли это как ос­корб­ле­ние ре­лигиозных чувств. 10 мая 1857 года в городе Ми­рут вос­ста­ли три си­пай­ских пол­ка, перебили британских офицеров и дви­ну­лись на Де­ли, где их поддержали горожане и сипаи гарнизона. Вслед за этим вос­ста­ли си­пай­ские гар­ни­зо­ны от Пенд­жа­ба до Би­ха­ра. В Кан­пу­ре британский гар­ни­зон ка­пи­ту­ли­ро­вал и был пе­ре­бит вос­став­ши­ми, в Ауде - оса­ж­дён в городе Лакх­нау. Что интересно, престарелый пред­ста­ви­тель ди­на­стии Ве­ли­ких Мо­го­лов Ба­ха­дур-шах II, ли­шён­ный вла­сти, со­гла­сил­ся воз­гла­вить вос­ста­ние и объ­я­вил о вос­ста­нов­ле­нии империи Великих Мо­голов.

Восставших погубило отсутствие единоначалия и единого плана действий. В итоге англичане, подтянув верные им сипайские полки из сикхов (отдельная религия) и гурхов (воинственные горцы), перебросив войска из Англии и с юга Индии, взяли Дели и восстание подавили. Хотя партизанская война под руководством Тан­тиа То­пи и кня­ги­ни Джхан­си Лак­шми Баи про­дол­жа­лась до апреля 1859 года. Тем не менее, восстание имело и положительные итоги: управление Индией было передано от Ост-Индской компании "индийскому офису" английского правительств, а в самой Индии делами стал управлять вице-король, назначавшийся королевой.

Господство британцев, игнорировавших особенности социальной структуры, культуры, традиций и социально-экономических отношений народов, привели к упадку традиционных ремёсел, торговли, разрушению ирригационной системы. Это разоряло целые отрасли местной промышленности (например – текстильной) и приводило к массовому голоду и миллионам смертей.

За 120 лет британского правления серьезный голод в Индии наблюдался 31 раз по сравнению с 17 разами на протяжении 2000 лет до британского правления. Так согласно британским официальным данным, в Индии от голода умерло: в 1800–1825 гг. – 1 млн чел.; в 1825–1850 гг. – 400 тыс. чел.; в 1850–1875 гг. – 5 млн чел.; в 1875–1900 гг. – 26 млн чел.

Последний "голодомор" британцы устроили в Бенгалии, самом богатом и густонаселённом районе Индии, в 1943 году, изъяв для своей армии все имеющиеся запасы риса. В итоге от голода за год умерло до 3 миллионов индийцев. На что отказавшийся что-либо сделать для голодающих британский премьер Уинстон Черчилль сказал: " Индийцы размножаются как кролики — голод их проредит" .

Тем не менее, эффективная технология борьбы с колонизаторами, которая в конце-концов в середине уже XX века привела к освобождению Индии, появилась ещё тогда, в веке XIX -м. Автором её стал Махандас (Махатма) Ганди, который в 19-летнем возрасте отправился получать юридическое образование в Лондон, а затем, в 1891 году отправился в Южную Африку, где вступил в борьбу за права местных индийцев, и там впервые применил свою теорию ненасильственного сопротивления (сатьяграха): вместо вооружённой борьбы с колонизаторами Ганди предлагал отказаться с ними как-либо сотрудничать, демонстративно нарушать их несправедливые законы, но при этом никому не причинять вреда. Интересно отметить, что к подобным взглядам он пришёл в том числе под влиянием русского писателя Льва Толстого, с которым в 1890-е годы активно переписывался.

Что интересно, освобождение Индии от британского владычества состоялось во многом благодаря использованию индийскими патриотами специфики и ментальности индийского общества. Появился на виду у всех не герой сопротивления, а странноватый худенький мужчина в очках и в белых одеждах. Звали его Ганди, и он считался "махатмой", т.е святым. Он сформулировал философию ненасильственной борьбы (сатьяграха), которая заключалась не в вооруженном восстании, а в мирном неповиновении. То есть, индийцы перестали платить налоги, не ходили на выборы, не исполняли английские законы и не носили европейскую одежду. Его поддержал Национальный конгресс, а потом и весь индийский народ.

Индия официально вышла из состава Британской империи только в 1947 году, почти 100 лет спустя сипайского восстания.