ДЕОБАНДСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

ДЕОБАНДСКОЕ ДВИЖЕНИЕ - религиозно-политическое движение суннитов ханифитского толка в Британской Индии.

На­зва­но по северо-индийскому го­ро­ду Де­о­банд, где в 1867 году был соз­дан круп­ный тео­ло­гический центр («дар ул-улум»), в ко­то­ром да­ва­лось тра­диционное му­сульманское об­ра­зо­ва­ние, вклю­чая изу­че­ние Ко­ра­на и ком­мен­та­ри­ев к не­му, пре­по­да­ва­лись ос­но­вы му­сульманской юрис­пру­ден­ции . Уча­ст­ни­ки Деобандского движения ста­ви­ли це­лью пре­вра­ще­ние ко­ло­ни­аль­ной Ин­дии в «стра­ну ми­ра» («дар ул-аман»), в ко­то­рой му­суль­ма­не бу­дут стро­го сле­до­вать за­ко­нам ша­риа­та. Они ак­тив­но уча­ст­во­ва­ли в ха­ли­фа­ти­ст­ском дви­же­нии (1910-1920-е годах), в соз­да­нии ре­лигиозно-об­щин­ных пар­тий Джа­ми­ат ул-ула­ма-и Хинд (Общество уле­мов Ин­дии; 1919) и Джа­ми­ат ул-ула­ма-и ис­лам (1941).

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