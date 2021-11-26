ДЕОБАНДСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
ДЕОБАНДСКОЕ ДВИЖЕНИЕ - религиозно-политическое движение суннитов ханифитского толка в Британской Индии.
Названо по северо-индийскому городу Деобанд, где в 1867 году был создан крупный теологический центр («дар ул-улум»), в котором давалось традиционное мусульманское образование, включая изучение Корана и комментариев к нему, преподавались основы мусульманской юриспруденции. Участники Деобандского движения ставили целью превращение колониальной Индии в «страну мира» («дар ул-аман»), в которой мусульмане будут строго следовать законам шариата. Они активно участвовали в халифатистском движении (1910-1920-е годах), в создании религиозно-общинных партий Джамиат ул-улама-и Хинд (Общество улемов Индии; 1919) и Джамиат ул-улама-и ислам (1941).