ДАЯНАНДА САРАСВАТИ

ДАЯНАНДА САРАСВАТИ - индийский философ, религиозный и общественный деятель, реформатор индуизма ; основатель религиозно-реформаторского общества Арья Самадж.

Тре­бо­вал «очи­ще­ния» ин­ду­из­ма, воз­вра­та к «чис­то­те» ве­дий­ско­го уче­ния. Кри­ти­ко­вал ад­вай­та-ве­дан­ту и ви­шиш­та-ад­вай­ту как тео­ре­тическое обос­но­ва­ние со­вре­мен­ной ему прак­ти­ки ин­ду­из­ма. Ис­поль­зуя идеи фи­лософских сис­тем ве­дан­ты, санкхьи и вай­ше­ши­ки, раз­ра­бо­тал уче­ние о «тро­ич­но­сти» (трай­та­ва­да), в ко­то­ром ут­вер­ждал су­ще­ст­во­ва­ние трёх без­на­чаль­ных, веч­ных, не­за­ви­си­мых сущ­но­стей (Бог, ду­ша, ма­те­рия - Иш­ва­ра, джи­ва, прак­ри­ти). Обос­но­вы­вал не­об­хо­ди­мость изу­че­ния при­род­но­го ми­ра и раз­ви­тия на­учного зна­ния с опо­рой на по­ло­же­ния санкхьи и трак­тов­ку Вед как все­объ­ем­лю­ще­го ис­точ­ни­ка зна­ния, в т. ч. и ес­те­ст­вен­но-на­уч­но­го.

Сочинения:

The light of truth. Lahore, 1906. New Delhi, 1975.