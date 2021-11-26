ДАЯНАНДА САРАСВАТИ
ДАЯНАНДА САРАСВАТИ - индийский философ, религиозный и общественный деятель, реформатор индуизма; основатель религиозно-реформаторского общества Арья Самадж.
Требовал «очищения» индуизма, возврата к «чистоте» ведийского учения. Критиковал адвайта-веданту и вишишта-адвайту как теоретическое обоснование современной ему практики индуизма. Используя идеи философских систем веданты, санкхьи и вайшешики, разработал учение о «троичности» (трайтавада), в котором утверждал существование трёх безначальных, вечных, независимых сущностей (Бог, душа, материя - Ишвара, джива, пракрити). Обосновывал необходимость изучения природного мира и развития научного знания с опорой на положения санкхьи и трактовку Вед как всеобъемлющего источника знания, в т. ч. и естественно-научного.
Сочинения:
The light of truth. Lahore, 1906. New Delhi, 1975.