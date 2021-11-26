БАХАДУР-ШАХ II Зафар
Последний император из династии Великих Моголов, талантливый поэт, писавший на языке урду.
Власть его, по сути, ограничивалась пределами Красного форта — императорского дворца в Дели. Мало интересуясь политикой, он посвящал свое время поэзии, религии и искусствам.
Призванный к власти Великим народным (сипайским) восстанием 1857, он издал прокламацию с призывом к борьбе против английских колонизаторов. Серьезного влияния на ход восстания не оказывал, передав дела сыновьям и вельможам. Когда английские войска штурмовали Дели, скрылся в гробнице своего предка Хумаюна и сдался, получив гарантию безопасности от англичан. Британцы расстреляли его двух сыновей и внука, а затем других родственников. Б.-ш. был предан суду и сослан в Бирму, где и скончался.
Автор статьи: Е. Ю. Ванина.
© Российская Историческая Энциклопедия