Ратенáу, Вальтер

Ратенáу ( нем. Rathenau) , Вальтер (29.09.1867, Берлин — 24.06.1922, Берлин) — немецкий государственный и политический деятель, промышленник, философ. Из семьи крупного промышленника, основателя и главы электротехнической фирмы AEG. С 1886 изучал химию, физику и философию в Страсбургском и Берлинском университетах. В 1889 защитил диссертацию по химии. В 1890–1891 служил добровольцем в прусской армии. С 1897 публиковал статьи по вопросам экономики, философии, эстетики в журнале «Die Zukunft». С 1899 — на руководящих постах в семейной фирме AEG (с 1912 — председатель ее наблюдательного совета), в наблюдательных советах и правлениях еще 84 компаний. В начале Первой мировой вой­ны инициировал введение государственного контроля над сырьевыми ресурсами, возглавил военно-­сырьевой отдел при военном министерстве. После вой­ны — советник правительства по экономическим вопросам, член комиссии по социализации (1920). В 1921 министр реконструкции в кабинете К. Й. Вирта , на переговорах со странами Антанты добился замены части репарационных платежей товарными поставками. С 1 февраля 1922 — министр иностранных дел. Во время проведения Генуэзской конференции , являясь членом немецкой делегации, подписал Рапалльский договор 1922 с РСФСР. Сторонник «политики выполнения» Версальского мирного договора 1919 . Убит членами праворадикальной организации «Консул».

Соч. : Генуя и Канны / Пер. с нем. М., 1923; Новое хозяйство / Пер. с нем. М., 1923; Gesammelte Schriften in 6 Bänden. Berlin, 1929.

Лит. : Лыпка Т. И . Вальтер Ратенау и его время. Киров, 2008; Gall L. Walter Rathenau: Portrait einer Epoche. München, 2009. И. А. Кукушкина.