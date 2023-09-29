Пангерма́нский сою́з

Пангерма́нский сою́з ( нем. Alldeutscher Verband) — националистическая организация кайзеровской Германии. В 1891 был основан Всегерманский союз ( нем. Allgemeiner Deutscher Verband), переименованный в 1893 в Пангерманский, который стал главный проводником нового национализма, претендовал на статус национального объединения. Ориентировался на всю совокупность немецкого народа, понимая его как расовую и культурную общность и прокламируя его объединение в Центральной Европе, что привело бы к созданию Великой Германии. Данная программа противоречила основам формирования современных наций, была направлена на подавление соседних народов и требовала для своей реализации направленного воздействия на население и правительство. Политическая доктрина пангерманизма зародилась в Австро-­Венгрии. В 1882 лидер немецкой национальной партии Г. Шёнерер и его соратники разработали программу присоединения австрийских областей страны к Германии. Также теоретиками П. с. являлись представители Германской империи Э. Хассе, Г. Класс, П. Рорбах, которые хотели возродить национальное сознание и поддержать германство за границей, одобряя экспансио­нистские действия и милитаризм. Базой для реализации их идей должна была стать руководимая Германией «Срединная Европа». Идеология германства позиционировалась как инструмент складывания имперской идентичности и политической борьбы. Среди председателей П. с. были член Национал-­либеральной партии Э. Хассе (1894–1908), юрист Г. Класс (1908–1939). Активными участниками организации являлись колониальный деятель К. Петерс, представитель юнкерства граф Г. Арним-­Мускау, генерал Ф. Бернгарди, крупный промышленник Э. Кирдорф. П. с. не был массовой организацией, в период активной политической деятельности в 1914–1918 насчитывал около 40 тыс. членов, но являлся влиятельной организацией в силу того, что среди его членов были представители чиновничества, профессуры, школьных преподавателей, журналистского сообщества. Эффективность определялась также систематическим и хорошо организованным характером его деятельности: союз выработал методы манипулирования, применявшиеся в организационном плане, в сфере агитации, в борьбе за установление своего влияния. Основной аргумент П. с. — национальные лозунги, которые стали инструментами политики, направленной против эмансипации и индивидуальных прав граждан. П. с. взаимодействовал с другими союзами организованного национализма Германской империи, среди которых Колониальное общество, Германский флотский союз, Союз немецких студентов, Имперское объединение против социал-­демократии. Они боролись с «внутренними врагами»: космополитизмом, еврейством, социал-­демократией, либерализмом, поскольку под нацией ими понималось не население государства, а этническая общность (Volkstum), которой придавался политизированный смысл. В годы Первой мировой вой­ны 1914–1918 П. с. активно выступал за аннексии. Работа Ф. Наумана 1915 «Срединная Европа» была с одобрением воспринята пангерманскими функционерами, однако Науман дистанцировался от этой организации, поскольку стоял на либеральных позициях. После 1918 П. с. быстро утратил свое значение. В 1939 был распущен.

Лит.: Chickering R. We Men Who Feel Most German: A Cultural Study of the Pan-­German League, 1886–1914. London, 1984; Hering R. Konstruierte Nation. Der Alldeutsche Verband 1890 bis 1939. Hamburg, 2003; Турыгин А. А. Пангерманский вариант имперской экспансии в конце XIX — первой четверти XX вв.: «национальный вопрос» и «жизненное пространство» как факторы создания германского мира // Электронный научно-­образовательный журнал «История». 2020. Т. 11. № 7 (93) [электронный ресурс] URL: https://history.jes.su/s207987840009645–8–1/. Н. В. Ростиславлева.