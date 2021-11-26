ГЕРМАНСКАЯ ВОСТОЧНАЯ АФРИКА

ГЕРМАНСКАЯ ВОСТОЧНАЯ АФРИКА - германская колония в Африке.

Ос­но­ва­на в 1884 году К. Пе­тер­сом , дей­ст­во­вав­шим по по­ру­че­нию Обшества для германской ко­ло­ни­за­ции. В феврале 1885 года вла­де­ния об­ще­ст­ва по­лу­чи­ли «ох­ран­ную гра­мо­ту» германского императора Виль­гель­ма I, в мае то­го же го­да бы­ли по­став­ле­ны под управ­ле­ние им­пер­ско­го ко­мис­са­ра (в 1885-1888 годах Пе­терс, в 1888-1891 годах Г. фон Вис­ман), ре­зи­ден­ция ко­то­ро­го рас­по­ла­га­лась в Ба­га­мойо. 1.1.1891 года Германская Восточная Африка пе­ре­шла под управ­ле­ние гу­бер­на­то­ра (ре­зи­ден­ция в Дар-эс-Са­ла­ме). Гра­ни­цы Германской Восточной Африки бы­ли оп­ре­де­ле­ны анг­ло-германскими до­го­во­ра­ми 1886, 1890 годов, гер­ма­но-пор­тугольскими до­го­во­ра­ми 1886, 1913 годов, до­го­во­ром с сул­та­ном Зан­зи­ба­ра 1888 года, гер­ма­но-бельгийским до­го­во­ром 1911 года. Германская Восточная Африка под­раз­де­ля­лась на 22 ок­ру­га, в её со­став вхо­ди­ли тер­ри­то­рии современных Бу­рун­ди, Ру­ан­ды и ма­те­ри­ко­вая часть современной Тан­за­нии (Тан­гань­и­ка). Об­щая площадь Германской Восточной Африки со­став­ля­ла около 995 тысяч км2, население свыше 7,7 миллионов человек, из них 5,3 тысяч «бе­лых» (1913).

На тер­ри­то­рии Германской Восточной Африки про­изо­шли ан­ти­ко­ло­ни­аль­ные Бу­ши­ри вос­ста­ние 1888-1890 годов и Мад­жи-мад­жи вос­ста­ние 1905-1907 годов, ко­то­рые бы­ли по­дав­ле­ны германскими вла­стя­ми. В го­ды 1-й ми­ро­вой вой­ны на тер­ри­то­рии Германской Восточной Африки ве­лись бое­вые дей­ст­вия. По ус­ло­ви­ям Вер­саль­ско­го мир­но­го до­го­во­ра 1919 года Германская Восточная Африка бы­ла ли­к­ви­ди­ро­ва­на, вхо­див­шие в её со­став зем­ли в ка­че­ст­ве ман­дат­ных тер­ри­то­рий пе­ре­да­ны под управ­ле­ние Ве­ли­ко­бри­та­нии (Тан­гань­и­ка) и Бель­гии (Ру­ан­да-Урун­ди). Не­боль­шая часть тер­ри­то­рии Германской Восточной Африки к югу от реки Ру­фид­жи («Тре­уголь­ник Ки­он­га») при­сое­ди­не­на к пор­тугальской ко­ло­нии Мо­зам­бик.

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