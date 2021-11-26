ГАЗЕНКЛЕВЕР ВИЛЬГЕЛЬМ
ГАЗЕНКЛЕВЕР ВИЛЬГЕЛЬМ - германский политический деятель, поэт, публицист.
По профессии кожевенник. Получил известность как поэт. В 1862-1863 годы редактор демократической газеты «Westfälische Volkszeitung». С 1864 года член лассальянского Всеобщего германского рабочего союза (ВГРС), с 1871 года его президент, редактор газеты «Der Sozialdemokrat». С 1869 года депутат бундестага Северо-Германского союза; в 1874-1888 годы депутат рейхстага, редактор газеты «Berliner Volksblatt». После объединения в 1875 году Социал-демократической рабочей партии («эйзенахцев») и ВГРС в Социалистическую рабочую партию Германии (СРПГ; с 1890 года СДПГ) её сопредседатель. В 1876-1878 годы вместе с В. Либкнехтом редактировал печатный орган СРПГ газеты «Форвертс».