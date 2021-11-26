БЕРНШТЕЙН Эдуард (Bernstein Eduard)

Немецкий политик, социал-демократ, один из лидеров реформистского крыла Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

Родился в семье ж.-д. машиниста, обучался банковскому делу, потом некоторое время работал в банке. С 1872 — активный член СДПГ. Один из авторов Готской программы (1875).

В 1878 эмигрировал в Швейцарию, где работал секретарем мецената К. Хехберга, руководителя социал-демократического журнала «Die Zukunft». В 1880—1890 — редактор партийного органа «Социал-демократ». В 1888, высланный ­вместе с другими членами редакции из Швейцарии, Б. переехал в Англию.

Тесно сотрудничал с Ф. Энгельсом, в 1895 поручившим ему издание своих трудов, а также трудов К. Маркса . Вместе с К. Каутским участвовал в написании Эрфуртской программы СДПГ (1891). В 1896—1898 в теоретическом органе СДПГ «Die Neue Zeit» опубликовал серию статей «Проблемы социализма», в которых подверг критике ряд положений К. Маркса, положив начало новому идеологическому направлению — ревизионизму (в советской историографии — «бернштейнианство»).

Статьи Б., особенно его формулировка «Движение все, конечная цель — ничто», вызвали критику в рядах немецкой и международной социал-демократии, на которую он ответил книгой «Предпосылки социализма и задачи социал-демократии» (1899). По мнению Б., социалисты должны освободиться от утопических воззрений, к которым он относил гегелевскую диалектику, революционной фразеологии и стать «демократическо-социалистической партией реформ».

В 1901 Б. вернулся в Германию. В 1902—1906, 1912—1918, 1920—1928 — депутат рейхстага. В 1900—1914 — сотрудник журнала «Sozialistische Monatshefte».

В начале Первой мировой войны поддержал военную политику СДПГ, оправдывая поддержку правительства необходимостью «борьбы против царизма». Впоследствии, убедившись, что война со стороны Германии носит захватнический характер, перешел на пацифистские позиции и с 1915 выступал против военных кредитов правительству.

19 июня 1915 Б. вме­сте с Каутским и Г. Гаазе выступил с манифестом «Веление времени» («Das Gebot der Stunde»), в котором нашли отражение критика аннексионистских планов правительства и призыв к пересмотру военной политики СДПГ.

В апреле 1917 Б. вступил в только что созданную Независимую социал-демократическую партию Германии , проводившую активную антивоенную политику. В начале 1919 вернулся в СДПГ. В 1920—1929 — член комиссии рейхстага по расследованию причин начала войны. Принимал участие в разработке Герлицкой программы СДПГ (1921).

В 1921 вышел 1-й том работы Б. «Немецкая революция» (осталась незавершенной), в которой он отстаивал необходимость сотрудничества СДПГ с буржуазно-республиканскими партиями в целях «самосохранения республики». В 1925 по состоянию здоровья отошел от политической деятельности.

Сочинения:

Возможен ли научный социализм? М., 1991;

Die deutsche Revolution, ihr Ursprung, ihr Verlauf und ihr Werk. Bd. 1. Berlin, 1921;

Entwicklungsgang eines Sozialisten // Die Volkswirtschaftslehre der Gegenwart in Selbstdartellungen. Leipzig, 1924;

Das Görlitzer Pogramm der Sozialdemokratischen Partei Deutschlaunds. 2. Aufl. Berlin, 1922;

Die Voraussetzungen des Sozialismus uns die Aufgaben der Sozialdemokratie. 3. Aufl. Berlin, 1973.

Автор статьи: И. А. Кукушкина.

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