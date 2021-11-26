ВАЛЬДЕК-РУССО ПЬЕР МАРИ РЕНЕ
ВАЛЬДЕК-РУССО ПЬЕР МАРИ РЕНЕ -французский государственный деятель.
По профессии адвокат.
В последние годы Второй империи примкнул к умеренной республиканской оппозиции.
В 1879 году избран депутатом нижней палаты парламента, где выступил инициатором реорганизации магистратуры. В 1881 году и 1883-1885 годы - министр внутренних дел, провёл закон о легализации профсоюзов. В 1894 избран в верхнюю палату французского парламента.
В обстановке острого внутриполитического кризиса, вызванного Дрейфуса делом, сформировал правительство т.н. республиканской концентрации (1899-1902 годы), в котором были представлены все основные политические партии и группировки. В вопросах внутренней политики противостоял как клерикалам и монархистам, так и леворадикальным кругам, пытался проводить социально-экономические реформы. В сфере внешней политики являлся сторонником союза Франции с Россией против Германии.