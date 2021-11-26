ВАЛЬДЕК-РУССО ПЬЕР МАРИ РЕНЕ

ВАЛЬДЕК-РУССО ПЬЕР МАРИ РЕНЕ -французский государственный деятель.

По про­фес­сии ад­во­кат.

В по­след­ние го­ды Вто­рой им­пе­рии примк­нул к уме­рен­ной рес­пуб­ли­кан­ской оп­по­зи­ции.

В 1879 году из­бран де­пу­та­том ниж­ней па­ла­ты пар­ла­мен­та, где вы­сту­пил ини­циа­то­ром ре­ор­га­ни­за­ции ма­ги­ст­ра­ту­ры. В 1881 году и 1883-1885 годы - министр внутренних дел, про­вёл за­кон о ле­га­ли­за­ции проф­сою­зов. В 1894 из­бран в верх­нюю па­ла­ту французского пар­ла­мен­та.

В об­ста­нов­ке ост­ро­го внут­ри­по­ли­тического кри­зи­са, вы­зван­но­го Дрей­фу­са де­лом , сфор­ми­ро­вал пра­ви­тель­ст­во т.н. рес­пуб­ли­кан­ской кон­цен­тра­ции (1899-1902 годы), в ко­то­ром бы­ли пред­став­ле­ны все основные по­ли­тические пар­тии и груп­пи­ров­ки. В во­про­сах внутренней по­ли­ти­ки про­ти­во­сто­ял как кле­ри­ка­лам и мо­нар­хи­стам, так и ле­во­ра­ди­каль­ным кру­гам, пы­тал­ся про­во­дить со­ци­аль­но-эко­но­мические ре­фор­мы. В сфе­ре внеш­ней по­ли­ти­ки яв­лял­ся сто­рон­ни­ком сою­за Фран­ции с Рос­си­ей про­тив Гер­ма­нии.

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