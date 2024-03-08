ТОНКИН

Тонкин ( фр. Tonkin, от вьет. Đông Kinh — одно из названий Ханоя ) — французский протекторат в Сев. Вьетнаме в конце XIX — 1-й половине XX в.

В 1882–1883 вой­ска стремившейся усилить свои позиции в Индокитае Франции вторглись из Кохинхины , захваченной французами еще в 1866, в Сев. Вьетнам и заняли Ханой. В 1884 был подписан договор о протекторате. Это спровоцировало Франко-китайскую вой­ну 1884–1885 , закончившуюся признанием империей Цин французского протектората над Аннамом и Т. Таким образом Вьетнам разделялся на три части: Т. (Север), Аннам (Центр) и Кохинхина (Юг). В основные города Т. назначались французские резиденты, контролировавшие деятельность вьетнамских чиновников. Провозглашалась свобода передвижения и торгово-предпринимательской деятельности французских граждан в Т.

В 1885 началось направленное против французов движение Кан выонг , основными центрами которого в Т. были район Байша (к югу от Ханоя) и провинции Намдинь и Тхайбинь. В 1887 французам удалось подавить восстание.

Указом от 17 октября 1887 все французские владения в Индокитае были объединены в Индокитайский Союз (ИС), но статус колонии имела лишь Кохинхина. В 1889 была ликвидирована должность верховного резидента Аннама и Т., и они перешли в подчинение генерал-губернатора ИС, каждый из протекторатов возглавлялся отдельным верховным резидентом.

В 1897 ИС возглавил Поль Думер, отменивший в Т. декретом от 26 июля 1897 должность вьетнамского императорского наместника (кинь лыока), передав его функции французскому верховному резиденту, что означало переход Т. под непосредственное управление французскими колониальными властями и нарушало договор о протекторате. Число провинций в Т. было сокращено с 23 до 13. В 1898–1900 в Т. был создан Совет протектората, состоявший из французов. Стремясь привлечь переселенцев из Франции, колониальные власти вводили для них выгодные условия и льготы, нарушая интересы местных крестьянских общин.

В 1901 столица Т. Ханой стала главным административным центром ИС. 20 сентября 1911 была расширена автономия протекторатов. В 1913 генерал-губернатор Альбер Сарро создал в Т. Туземную консультативную палату (позднее Палата народных представителей) — выборный представительный орган. В 1913 были образованы и провинциальные советы — консультативные выборные органы в провинциях Т., состоявшие из представителей местной верхушки.

В ходе вой­ны за независимость Вьет­нама в июне 1948 французами формально была признана независимость «государства Вьетнам» (объединенных друг с другом Т. и Аннама), входившего во Французский союз, а 14 июля 1949 к ним была присо­единена Кохинхина, но на практике сохранилось разделение страны на северную и южную части.

Лит. : Новакова О. В., Цветов П. Ю. История Вьетнама. Ч. 2. М., 1995. С. Н. Губина .