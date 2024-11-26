Революция 1848 - 1849 годов и вторая республика во Франции 22 февраля 1848 г. на улицы Парижа с протестом против отмены банкета оппозиции вышли десятки тысяч парижан. Среди них особенно много было рабочих и студентов, начались столкновения демонстрантов с войсками и полицией, были построены баррикады. 23 февраля уличная борьба в Париже приняла еще более широкий размах, численность восставших быстро увеличивалась. Национальная гвардия, направленная на подавление восстания, проявила нерешительность, т. к. в массе своей также сочувствовала борьбе за избирательную реформу и свержение непопулярного правительства.

22 февраля 1848 г. на улицы Парижа с протестом против отмены банкета оппозиции вышли десятки тысяч парижан. Среди них особенно много было рабочих и студентов, начались столкновения демонстрантов с войсками и полицией, были построены баррикады. 23 февраля уличная борьба в Париже приняла еще более широкий размах, численность восставших быстро увеличивалась. Национальная гвардия, направленная на подавление восстания, проявила нерешительность, т. к. в массе своей также сочувствовала борьбе за избирательную реформу и свержение непопулярного правительства.

Король вынужден был заявить об отставке правительства Гизо, но вечером 23 февраля одна из колонн демонстрантов подверглась обстрелу королевских войск, было убито и ранено несколько десятков человек и восстание в Париже приняло массовый характер. Мирное движение, начавшееся под лозунгом реформы, переросло в вооруженную борьбу за свержение монархии и установление республики. К утру 24 февраля почти все опорные пункты города перешли в руки восставших, вооруженные отряды двинулись к Тюильрийскому дворцу. Луи Филипп отрекся от престола в пользу своего малолетнего внука, графа Парижского. Большинство Законодательного собрания было склонно утвердить это решение, но в зал заседаний ворвались повстанцы, требуя свержения монархии, и тогда было принято решение создать временное правительство. Луи Филипп со всей семьей бежал из Парижа. Вскоре Тюильрийский дворец заняли повстанцы, они сломали трон, выбросили его из окна и сожгли. Так парижане заявили о своей приверженности республике. Луи Филипп во Францию больше не вернулся. Он умер в Лондоне в 1850 г. в возрасте 77 лет.

Временное правительство было создано к вечеру 24 февраля по спискам, составленным в редакциях республиканских газет «Реформа» и «Националь». Председателем правительства был избран адвокат Дюпон, депутат, бывший участник революции конца XVIII века. Но действительным его главой при престарелом премьер-министре стал умеренный республиканец, известный в то время поэт и историк Ламартин (1790-1869), занявший пост министра иностранных дел. Министр юстиции, известный адвокат Адольф Кремье, и министр общественных работ, адвокат Мари, принадлежали к «династической оппозиции». Морской министр, знаменитый ученый математик и астроном Франсуа Араго являлся умеренным республиканцем. К ним же примыкал и финансист Гарнье-Пажес, назначенный министром финансов. Левые республиканцы были представлены в правительстве адвокатом Ледрю-Ролленом (1807-74), получившим министерство внутренних дел, и журналистом Флоконом (1800-60), редактором газеты «Реформа». По требованию рабочих в правительство были включены Луи Блан и рабочий Альбер (1815-95), активный деятель тайных республиканских обществ, участник февральского восстания. Они не могли повлиять на политику правительства, но своим присутствием обеспечивали доверие к нему рабочих, с чьим мнением оно было вынуждено считаться на первых порах как с вооруженной силой.

25 февраля было принято официальное название Временное правительство Французской республики, что являлось признанием де-факто установления во Франции республиканского строя. Первыми его мероприятиями были введение всеобщего избирательного права для всех французов, достигших совершеннолетия, отмена дворянских титулов, отмена рабства во всех французских колониях. Правительство объявило свободу печати, отмену денежного залога, свободу собраний, право всех граждан вступать в национальную гвардию. Вскоре появились новые политические газеты, почти во всех кварталах возникли клубы, где по вечерам проходили дискуссии по политическим вопросам. Один из таких клубов под названием «Права человека» возглавил вышедший из тюрьмы бывший руководитель тайного «Общества времен года» Огюст Бланки.

Революция в столице и провозглашение республики не встретили противодействия в провинции, армия перешла на сторону нового правительства. Ледрю-Роллен, министр внутренних дел, вместо прежних префектов, служивших правительству Июльской монархии, назначил республиканцев, остальные служащие остались на своих местах. Правительство отменило смертную казнь за политические преступления, чтобы успокоить тех, кто опасался применения новой республикой якобинского террора. Для успокоения Европы министр иностранных дел Ламартин разослал дипломатическим представителям Франции за границей циркуляр, в котором говорилось, что «война, ставшая роковой необходимостью в 1792 г., теперь не является принципом Французской республики, она не намерена никому объявлять войну, и не будет вести подпольной пропаганды в соседних государствах».

25 февраля в зал, где заседало Временное правительство, явилась вооруженная толпа рабочих и потребовала гарантировать право на труд. По предложению Луи Блана правительство обязалось обеспечить работу для всех граждан, признало за рабочими право объединяться в союзы для «пользования законными правами своего труда». Временное правительство постановило снять с цивильного листа один миллион франков и передать эти деньги на нужды рабочих. Оно приняло решение о создании Национальных мастерских для обеспечения занятости безработных, десятки тысяч которых в связи с кризисом промышленности скопились в Париже. Однако вместо требуемого рабочими министерства труда, учреждалась Правительственная комиссия для рабочих во главе с Луи Бланом и Альбером, не получивших министерских портфелей.

Правительственная комиссия для рабочих заседала в Люксембургском дворце в помещении бывшей палаты пэров под председательством Луи Блана. Она не получила финансовых средств для осуществления своей деятельности и фактически превратилась в дискуссионное собрание. Видные экономисты, привлеченные Луи Бланом, вместе с представителями от рабочих и от предпринимателей, разработали план социальных реформ. Были созданы третейские суды для решения спорных вопросов между хозяевами и рабочими. По предложению Люксембургской комиссии, как её стали называть, правительство приняло декреты о сокращении рабочего времени на один час, т. е. 10 часов вместо 11 в Париже и 11 вместо 12 часов в провинции.

Для безработных, число которых все увеличивалось за счет прибывавших в столицу из провинции, были организованы общественные работы. Дав им название Национальные мастерские, министр общественных работ Мари не скрывал свое намерение доказать рабочим «всю пустоту и фальшь нежизненных теорий» Луи Блана. Луи Блан в своей брошюре «Организация труда» предлагал создать производственные ассоциации, в которых каждый рабочий мог бы найти занятие по специальности и получать долю от прибыли предприятия. Временное правительство приняло название, но исказило сущность идей Луи Блана. Рабочие разных профессий, собранные в Национальных мастерских, использовались для земляных работ в Париже. Они получали по 2 франка в день, независимо от результатов своей работы по уравнительному принципу.

Количество рабочих, занятых в Национальных мастерских, к маю 1848 г. увеличилось до 100 тысяч человек и для всех работы не хватало. Тогда число рабочих дней в неделю было сокращено до двух с оплатой по 2 франка, а в остальные дни рабочим платили по одному франку. Это привело к появлению массы недовольных, доведенных почти до нищеты людей. Собранные вместе, но не обеспеченные работой, они целыми днями обсуждали политические вопросы, слушали выступления революционных агитаторов и оказались готовыми к тому, чтобы в нужный момент взяться за оружие.

Временное правительство начало укреплять свои вооруженные силы. Кроме старых батальонов национальной гвардии была создана еще мобильная гвардия из 24 батальонов. В нее принимали крестьянскую молодежь из окрестных деревень с более высоким жалованьем, чем у обычных национальных гвардейцев. Слухи о том, что рабочие стремятся к социалистическому разделу собственности, вызвали неприязнь к ним крестьян и городских ремесленников, это давало возможность правительству использовать мобильную гвардию против рабочих.

4 мая 1848 г. начало свою деятельность Учредительное собрание, избранное на основе всеобщего избирательного права. Из 900 его членов 800 были республиканцами. 9 мая Учредительное собрание создало Исполнительную комиссию из пяти человек, в которую вошли члены временного правительства Араго, Гарнье-Пажес, Мари, Ламартин, Ледрю-Роллен. В новое правительство уже не включили Луи Блана и Альбера.

Недовольные этим, Бланки и Барбес, бывшие руководители тайного общества «Времена года», освобожденные из тюрьмы в начале революции, а также популярный среди рабочих доктор Распайль, организовали 15 мая массовую демонстрацию у здания Учредительного собрания. Проникнув в зал, они потребовали немедленного создания министерства труда, оказания реальной помощи безработным и отставки некоторых министров. Учредительное собрание не приняло к обсуждению эти требования, и тогда один из руководителей рабочих Юбер заявил «от имени народа» о его роспуске. Затем было провозглашено новое временное правительство, в состав которого, несмотря на их протесты, были включены Луи Блан и Альбер, наряду с Бланки и Барбесом. Демонстранты двинулись к ратуше, где предполагалось начать заседания нового правительства, но на защиту Учредительного собрания были направлены мобильные гвардейцы, которые быстро разогнали безоружных демонстрантов. Альбер, Барбес и Распайль были арестованы в тот же день, несколько позже был арестован Бланки. Луи Блан, которому также грозил арест, эмигрировал в Англию. Люксембургская комиссия прекратила свою деятельность.

Воспользовавшись поражением рабочих, Учредительное собрание решило избавиться от Национальных мастерских, и 21 июня министр общественных работ Мари издал постановление об их роспуске. Безработным предлагали поступить солдатами в армию или же отправиться в провинцию, в болотистую местность на земляные работы. Массовые протесты не изменили решения правительства, и с утра 23 июня началось вооруженное восстание рабочих Национальных мастерских. Оно охватило восточную половину Парижа, населенную по преимуществу рабочими и беднотой, началась постройка баррикад. Учредительное собрание объявило в Париже осадное положение и вручило военному министру генералу Кавеньяку диктаторскую власть. Он имел в своем распоряжении двадцать тысяч солдат, мобильную гвардию и национальную гвардию западных кварталов. Позднее прибыли еще национальные гвардейцы из пригородов и департаментов. Все эти силы генерал направил на подавление рабочего восстания.

Сражение на улицах Парижа продолжалось четыре дня. Восставшие рабочие требовали сохранения Национальных мастерских, осуществления декрета от 25 февраля о праве на труд, роспуска Учредительного собрания, ареста членов Исполнительной комиссии, вывода войск из Парижа. Это восстание возникло стихийно, отдельные отряды рабочих возглавили бригадиры Национальных мастерских или уцелевшие от арестов после 15 мая руководители революционных клубов. Централизованного руководства всеми повстанцами не было, и они придерживались оборонительной тактики, разрозненно защищая свои баррикады от наступавших войск. С помощью артиллерии, разрушавшей баррикады, солдаты занимали один квартал за другим, продвигаясь в районы, охваченные восстанием. 26 июня основные силы восставших рабочих были окружены в Сент-Антуанском предместье, правительственные войска одержали победу.

С обеих сторон борьба велась с крайним ожесточением, противники обвиняли друг друга в избиении пленных и раненых. Очевидцы свидетельствуют, что тысячи повстанцев были расстреляны без всякого суда на улицах, во дворах и даже в домах. Захваченных в плен заключали в тюрьмы, где их держали без воды и пищи. Руководители и наиболее активные участники восстания были преданы военному суду, который приговорил большинство из них к каторжным работам на долгие годы, были вынесены и смертные приговоры. Три с половиной тысячи человек отправили в ссылку. Вскоре был отменен закон о сокращении рабочего дня, принятый в начале революции.

Учредительное собрание сохранило осадное положение до 29 октября. Генерал Кавеньяк, утвержденный главой исполнительной власти, составил новое правительство из правых республиканцев, которое было более консервативным, чем предыдущее. В него уже не вошли левые республиканцы-демократы Ледрю-Ролен и Флокон. Закон от 11 июля восстанавливал денежный залог для печати, что привело к закрытию многих органов демократической прессы. Был принят декрет, фактически закрывавший революционные клубы. Чтобы ослабить недовольство рабочих, правительство постановило открыть кредит в три миллиона франков для субсидий рабочим ассоциациям и выделить ещё три миллиона франков для распределения среди нуждающегося населения департамента Сены.

4 ноября Учредительное собрание приняло конституцию. Конституция 1848 года объявляла Францию республикой «демократической, единой и нераздельной», основанной на принципах «свободы, равенства и братства», базирующейся на «семье, труде, собственности и общественном порядке». Законодательную власть конституция предоставляла однопалатному Законодательному собранию из 750 депутатов, избираемому на три года всеобщим, прямым и тайным голосованием и не подлежащему роспуску. Исполнительная власть передавалась президенту республики, избираемому всеобщим голосованием на четыре года. Один и тот же человек не имел права переизбираться на второй срок подряд. Президент наделялся обширными полномочиями. Он мог назначать и смещать всех министров и других чиновников независимо от Законодательного собрания. Располагая централизованным правительством, армией и чиновничьим аппаратом, только ему подчиненных, президент получил возможность взять в свои руки всю власть в стране. Законодательное собрание с его абстрактной законодательной властью оказалось бессильным учреждением.

10 декабря 1848 г. состоялись выборы президента. Кандидатами были Кавеньяк, Луи Бонапарт, Ламартин, Ледрю-Роллен и Распайль. Абсолютную победу на выборах одержал племянник Наполеона I принц Луи Бонапарт. Свержение Луи Филиппа Орлеанского с престола, позволило ему после февральской революции вернуться во Францию. Он активно включился в политическую жизнь и выдвинул свою кандидатуру на пост президента. В период избирательной кампании он обещал буржуазии порядок и спокойствие, крестьянам – снижение налогов, рабочим – амнистию для участников июньского восстания. Луи Бонапарт не скрывал своих имперских амбиций, однако получил на выборах подавляющее большинство голосов, т.к. за него голосовали массы крестьян. Для них он был личностью, связанной с воспоминаниями о Наполеоне I, закрепившем законодательно крестьянскую собственность на землю. Отдавая свои голоса Луи Бонапарту, крестьяне выражали свой протест против республики, правительство которой весной 1848 г. увеличило на 45 сантимов с каждого франка налоги на крестьян. Луи Бонапарту отдала свои голоса армия, за него голосовали и монархисты. Во главе первого, созданного президентом правительства Луи Бонапарт поставил лидера «династической оппозиции» Одилона Барро.