ОСМАН ЖОРЖ ЭЖЕН

ОСМАН ЖОРЖ ЭЖЕН (франц. Haussmann) - французский государственный дея­тель, гра­до­строи­тель, член Ака­де­мии ис­кусств (1867).

По­лу­чил юри­дическое об­ра­зо­ва­ние в Па­риж­ском университете (1831). Суб­пре­фект (1833-1848 годы) и пре­фект (1848-1853 годы) различных про­винциальных де­пар­та­мен­тов. Став пре­фек­том сто­лич­но­го департамента Се­на (1853-1870 годы), осу­ще­ст­вил за­ду­ман­ное императором На­по­ле­о­ном III пре­об­ра­зо­ва­ние го­ро­да. Че­рез сред­не­ве­ко­вые в ос­но­ве сво­ей квар­та­лы с уз­ки­ми и кри­вы­ми ули­ца­ми бы­ли про­би­ты пря­мые буль­ва­ры, свя­зав­шие ме­ж­ду со­бой железнодрожные во­кза­лы, соз­да­ны но­вые и рас­ши­ре­ны су­ще­ст­во­вав­шие ули­цы во­круг Лув­ра , Ра­ту­ши, площади Звез­ды и других; на острове Си­те сне­се­на большая часть ча­ст­ных по­стро­ек, он был пре­вра­щён в пре­имущественно ре­ли­ги­оз­ный и административный центр; все­го бы­ло про­ло­же­но около 150 км но­вых улиц. Эти ме­ры пре­сле­до­ва­ли не толь­ко эс­те­тические це­ли (но­вая еди­но­об­раз­ная за­строй­ка во Вто­рой им­пе­рии сти­ле), но так­же эко­но­ми­че­ские (бы­строе и удоб­ное пе­ре­дви­же­ние по го­ро­ду) и во­ен­ные (на пря­мых и ши­ро­ких ули­цах бы­ло слож­но воз­во­дить бар­ри­ка­ды, и так далее).

Бы­ли раз­би­ты пей­заж­ные пар­ки (в цен­тре Па­ри­жа; Бу­лон­ский лес, Вен­сен­ский лес), уве­ли­че­но чис­ло улич­ных фо­на­рей и ши­ри­на тро­туа­ров (что по­зво­ли­ло раз­ме­щать там сто­ли­ки ка­фе, ус­та­нав­ли­вать ки­ос­ки и так далее); соз­да­на но­вая сис­те­ма во­до­про­во­да и ка­на­ли­за­ции. Осо­бое вни­ма­ние Осман уде­лял строи­тель­ст­ву Па­риж­ской опе­ры («Гранд-Опе­ра»; 1861-1875 годы, архитектор Ш. Гар­нье) и рын­ка Ле-Алль (1852-1870 годы, архитектор В. Баль­тар; не сохранился). Так­же с Османом со­труд­ни­ча­ли ар­хи­тек­то­ры Ж.И. Ит­торф, А.Н.Л. Байи, Л. Дюк и другие, инженер Ж.Ш.А. Аль­фан.

По­сле па­де­ния Вто­рой им­пе­рии в 1870 Осман ос­та­вил государственную служ­бу; был членом пар­ла­мен­та от Кор­си­ки (1877-1881 годы). Осман ис­поль­зо­вал ти­тул ба­ро­на на ос­но­ва­нии сво­его член­ст­ва в Се­на­те (1857), хо­тя дво­рян­ско­го зва­ния не имел. Ка­ва­лер Боль­шо­го кре­ста ор­де­на По­чёт­но­го ле­гио­на (1862).