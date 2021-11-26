ОРИУ МОРИС

ОРИУ МОРИС - французский пра­во­вед.

Из се­мьи но­та­риу­са. Окон­чил факультет пра­ва Университета Бор­до. С 1883 года пре­по­да­ва­тель, за­тем де­кан юри­дического факультета Ту­луз­ско­го университета.

Ориу - ос­но­во­по­лож­ник ин­сти­ту­цио­на­лиз­ма в пра­ве. Тео­рия Ориу ис­хо­дит из то­го, что в ре­аль­но­сти об­ще­ст­во со­сто­ит из мно­же­ст­ва са­мых раз­ных ин­сти­ту­тов - ор­га­ни­за­ций эко­но­мического, со­ци­аль­но­го, кон­фес­сио­наль­но­го, куль­тур­но­го, по­ли­тического и тому подобного про­фи­ля. Из это­го мно­же­ст­ва Ориу вы­де­лял два ти­па ин­сти­ту­тов: кор­по­ра­тив­ные (тор­го­вые об­ще­ст­ва, ас­со­циа­ции, го­су­дар­ст­во, проф­сою­зы, Цер­ковь) и вещ­ные (пра­во­вые нор­мы). Ос­нов­ное вни­ма­ние бы­ло уде­ле­но кор­по­ра­тив­ным ин­сти­ту­там - ав­то­ном­ным об­ра­зо­ва­ни­ям, ин­кор­по­ри­ро­ван­ным в со­ци­аль­ные кол­лек­ти­вы. Толь­ко ин­сти­ту­ты-кор­по­ра­ции (ор­га­ни­за­ции) рас­по­ла­га­ют «внут­рен­ней сво­бо­дой, по­зво­ляю­щей им са­мим пре­сле­до­вать свои це­ли и са­мим вы­пол­нять свои функ­ции и де­лаю­щей из них жи­вые ин­ди­ви­ду­аль­но­сти».

Го­су­дар­ст­во («ин­сти­тут ин­сти­ту­тов»), по мне­нию Ориу, есть «юри­ди­че­ская пер­со­ни­фи­ка­ция дан­ной на­ции, яв­ляю­щая­ся след­ст­ви­ем по­ли­ти­че­ской, эко­но­ми­че­ской и юри­диче­ской цен­тра­ли­за­ции эле­мен­тов на­ции и имею­щая це­лью осу­ще­ст­в­ле­ние гра­ж­дан­ской жиз­ни». Ка­ж­дый ин­сти­тут-кор­по­ра­ция соз­да­ёт свои ус­та­нов­ле­ния («пра­во») - нор­мы по­ве­де­ния ин­ди­ви­дов внут­ри ор­га­ни­за­ции, обес­пе­чи­вае­мые её при­ну­ди­тель­ной си­лой. Но «пра­во» ин­сти­ту­та вы­хо­дит за пре­де­лы той сфе­ры, в ко­то­рой кор­по­ра­ция под­ви­за­ет­ся, кон­сти­туи­руя оп­ре­де­лён­ный эле­мент юри­ди­ко-нор­ма­тив­ной сис­те­мы об­ще­ст­ва в це­лом. «Пра­во», фор­ми­руе­мое го­су­дар­ст­вом, при всей осо­бой зна­чи­мо­сти по­след­не­го, - лишь од­но из мно­гих «прав», по­ро­ж­дае­мых су­ще­ст­вую­щи­ми в кон­крет­но взя­том об­ще­ст­ве ин­сти­ту­та­ми- кор­по­ра­ция­ми .

По­ли­тические и пра­во­вые воз­зре­ния Ориу сыг­ра­ли важ­ную роль в раз­ви­тии го­су­дар­ст­вен­ни­че­ско-ле­га­ли­ст­ской и пра­во­вой (ши­ре - со­ци­аль­ной) мыс­ли XX века как в са­мой Фран­ции, так и в других стра­нах ми­ра.