МИЛЬЕРАН АЛЕКСАНДР

Мильеран ( фр . Millerand), Александр (10.02.1859, Париж — 06.04.1943, Версаль) — французский политический и государственный деятель. Родился в семье среднего достатка. Его отец, торговец сукном, постарался дать сыну хорошее образование в надежде, что тот «выйдет в люди». По окончании учебы в столичном лицее Людовика Великого М. продолжил обучение на юридическом факультете Парижского университета. В свободное время участвовал в работе студенческого кружка социалистической направленности. С 1881 занялся адвокатской практикой, специализируясь на громких делах политического звучания. Как адвокат, М. стремился оправдать действия своих подзащитных их стремлением к социальной справедливости, свободе и равенству, официально признаваемыми во Франции важнейшими республиканскими ценностями. Среди его подзащитных были и 27 членов организации « Народная воля », организовавшей 1 марта 1881 убийство императора Александра II. Часть заговорщиков сумела скрыться во Франции. Стараниями М. его подзащитные получили сравнительно небольшие сроки — три года тюрьмы, что вызвало возмущение официального Санкт-Петербурга, ожидавшего более сурового наказания для сообщников казненных в России цареубийц. В начале 1880-х М., мечтавший о политической карьере, познакомился с лидером левых радикалов Ж. Клемансо , который привлек его к сотрудничеству в своей газете «La Justice» («Справедливость»). Журналистика расширила известность успешного молодого адвоката и помогла ему в 1884 избраться в Муниципальный совет Парижа. Его первому успеху способствовало вступление (май 1883) в ряды влиятельной масонской ложи «Великий Восток Франции» («Grand Orient de France»). Принадлежность к масонскому братству считалась необходимым условием успешной карьеры в Третьей республике. Следующую карьерную ступень 26-летний М. преодолел в 1885, когда при поддержке Радикальной партии победил на выборах в Палату депутатов в столичном департаменте Сена. В парламенте М. состоял в крайне левой фракции. Как депутат он выступал за сокращение рабочего дня и гарантированный еженедельный отдых для наемных рабочих, требовал национализации угольной отрасли. Начав политическую карьеру в рядах левых радикалов, к концу 1880-х М. становится убежденным социалистом. Он разошелся во взглядах с Клемансо, которого упрекал за отсутствие интереса к социальным вопросам. М. предпринял попытку объединить разобщенные социалистические организации на общей идейной платформе: признание необходимости постепенной замены капиталистической собственности общественной собственностью, формирование всех органов власти путем всеобщего голосования, представительство социалистической партии в парламенте и ее участие в государственном управлении. М. отвергал несовместимость таких принципов, как интернационализм и патриотизм. Все эти идеи оказались тогда слишком смелыми для французских социалистов, исключавших саму возможность сотрудничества с «властью капитала». В результате попытка М. создать единую социалистическую партию потерпела неудачу. В 1899 он объявил себя «независимым социалистом» и согласился войти в «буржуазное» правительство П. Вальдек-Руссо в качестве министра торговли, промышленности, почт и телеграфа. Поступок М. вызвал острые дискуссии в Интернационале 2-м . Социалисты раскололись по принципиальному вопросу — допустимо ли вообще их участие в буржуазном правительстве? Эти ожесточенные споры велись вплоть до Первой мировой войны. В 1911 М. совместно с А. Брианом учредили Республиканско-социалистическую партию, которая действовала на левом политическом фланге, наряду с Социалистической партией (СФИО), созданной в 1905 Ж. Гедом и Ж. Жоресом . М. участвовал в нескольких последующих правительствах: министр общественных работ (1909—1910), военный министр (1912—1913, 1914—1915). На всех министерских постах М. пытался доказать, что социалист — это не демагог, как тогда полагали многие, а человек дела. На завершающем этапе Первой мировой войны М. наряду с Ж. Клемансо и Р. Пуанкаре начали совместную работу по объединению левоцентристских и правых сил в рамках «Национального блока» (НБ). После окончания войны М. занял пост Верховного комиссара Эльзас-Лотарингии (1919—1920). Карьера М. достигла апогея с избранием его в январе 1920 главой правительства НБ и одновременно — министром иностранных дел. Главные усилия правительства М. были направлены на «консолидацию общества», выразившуюся, среди прочего, в подавлении социальных и других протестных выступлений в стране. В сентябре 1920 М. был избран главой государства. По Конституции Третьей республики этот пост не предполагал активного участия президента в политическом процессе. М. пытался добиться расширения президентских полномочий, и прежде всего введения прямых выборов президента, но не получил поддержки со стороны правительства и Палаты депутатов. На посту главы государства М. находился до июня 1924, когда после победы на парламентских выборах «Левого блока» и распада НБ он досрочно снял с себя полномочия президента республики. С 1925 до 1943 М. неоднократно избирался с Сенат, но заметной роли в политической жизни уже не играл.

Соч .: Le socialsme reformiste. Paris, 1903; Pour la defense nationale. Paris, 1913; Travail et travailleurs. Paris, 1908; Le Retour de l’Alsace-Lorraine a la France. Paris, 1923.

Лит.: Persil R. Alexandre Millerand (1859—1943). Paris, 1949; Гурвич С. Н. Рабочее движение и левый блок во Франции (1921—1926). М., 1966; Салычев С. С. Французская социалистическая партия в период между двумя мировыми войнами. 1921—1940 гг. М., 1973; Barty J. L’affaire Millerand. Paris, 1924; Mollier J.-Y, Georges J. La plus longue des Republiques. 1870—1940. Paris, 1994; Monier F. Les annees vingt (1919—1930). Paris, 1999; Rizzo J.-L. Alexandre Millerand: socialiste discute, ministre conteste, president dechu (1859—1943). Paris, 2013. П. П. Черкасов.