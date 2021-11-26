ЛУБЕ ЭМИЛЬ
ЛУБЕ (Loubet) ЭМИЛЬ - французский государственный и политический деятель.
Из зажиточной крестьянской семьи. Получил юридическое образование, занимал различных должности на государственной службе, в т. ч. бургомистра города Монтелимар. В 1876-1885 годы член Палаты депутатов, умеренный республиканец. В 1885-1899 годы сенатор (в 1896-1899 годы председатель Сената). В 1887-1888 годы минист общественных работ. Председатель Совета министров (1892) и министр внутренних дел (1892-1893). Добился принятия законов о третейском суде между рабочими и предпринимателями, запрете использования труда детей до 13 лет, об ограничении 11 часами рабочего дня для молодёжи до 18 лет и женщин. Франция во время премьерства Лубе начала завоевание Дагомеи (см. в статье Бенин). В конце 1892 года Лубе подал в отставку в связи с панамским скандалом (см. «Панама»). В 1899-1906 годы президент Французской республики. В Дрейфуса деле выступил против антидрейфусаров, 19.09.1899 года подписал акт о помиловании А. Дрейфуса. Проводил курс на развитие сотрудничества с Россией, Великобританией и Италией. Предпринял поездки в Санкт-Петербург (1902), Лондон (1903) и Рим (1904), которые стали важными этапами в деле формирования Антанты и обеспечения нейтралитета Италии накануне 1-й мировой войны. После ухода с поста президента отошёл от политической деятельности.
\