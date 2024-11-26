Кризис Июльской монархии Несмотря на успешное экономическое развитие к концу 40-х гг. растет недовольство режимом Июльской монархии. Индустриализация приводит к численному росту не только рабочих, но и предпринимателей. В связи с высоким имущественным цензом на выборах в парламент многие из них не имели доступа к депутатским местам и не могли влиять на политику правительства. Их не устраивало всевластие олигархической верхушки, и они все настойчивее требовали избирательной реформы.

Несмотря на успешное экономическое развитие к концу 40-х гг. растет недовольство режимом Июльской монархии. Индустриализация приводит к численному росту не только рабочих, но и предпринимателей. В связи с высоким имущественным цензом на выборах в парламент многие из них не имели доступа к депутатским местам и не могли влиять на политику правительства. Их не устраивало всевластие олигархической верхушки, и они все настойчивее требовали избирательной реформы.

Правящую элиту Июльской монархии довольно метко охарактеризовал К. Маркс. Он писал: «При Луи Филиппе господствовала не вся французская буржуазия, а лишь одна ее фракция: банкиры, биржевые и железнодорожные короли, владельцы угольных копей, железных рудников и лесов, связанная с ними часть земельных собственников, так называемая финансовая аристократия. Она сидела на троне, она диктовала в палатах законы, она раздавала государственные доходные места, начиная с министерских постов и кончая казенными табачными лавками». (Соч. т. 7., с. 8). Это позволяет понять причины недовольства июльской монархией в широких слоях средней и мелкой буржуазии.

Правительство предоставляло монополии на строительство железных дорог акционерным компаниям крупных финансистов, приближенных ко двору, проводило политику протекционизма, удорожавшую хлеб, топливо (уголь), железо и другое промышленное сырье на внутреннем рынке, ввело систему крупных государственных займов, выплата которых тяжелым бременем ложилась на налогоплательщиков. Такая политика обогащала верхушку финансовой, промышленной и аграрной аристократии, но тормозила развитие производства в целом и вызывала недовольство широких слоев предпринимателей, не говоря уже о беднейших слоях общества.

Популярность правительства Июльской монархии падала вследствие того, что оно прибегало к фальсификации результатов выборов, подкупу избирателей и депутатов, манипулировало палатами для решения по своему усмотрению всех важнейших вопросов. К концу 40-х гг. снижается популярность и самого Луи Филиппа. У него все больше проявляются нетерпимость к инакомыслию, высокомерное пренебрежительное отношение к нуждам народных масс. Старший сын Луи Филиппа, наследник престола Фердинанд, известный своими либеральными взглядами, погиб в 1842 г. в дорожной катастрофе. Его преемник герцог Немурский был консерватором и из-за этого от поддержки Орлеанской династии отошли многие ее сторонники.

В 1847 г. разразился торгово-промышленный и финансовый кризис. Начавшись в Англии, он очень быстро перекинулся на континент и принял общеевропейский характер. Разорялись средние и мелкие предприниматели, торговцы, выросла безработица. Экономическому кризису предшествовали неурожаи 1845 и 1846 гг., которые привели к удорожанию цен на хлеб и к голодным волнениям в ряде городских и сельских местностей. В 1847 г. происходят стачки шахтеров и каменщиков. Это усиливало политическое напряжение в стране. Либеральная оппозиция, недовольная монопольной властью олигархов, активизировала требования реформы парламента и снижения имущественного ценза для избирателей. Лидер партии династической оппозиции Одилон-Барро выдвинул лозунг «реформа во избежание революции». Парламентское большинство отвергло предложение о снижении имущественного ценза. Председатель правительства Ф. Гизо заявил: «Обогащайтесь, господа, и вы станете избирателями». Эта фраза вызвала всеобщее возмущение.

Не добившись успеха в парламенте и правительстве, либеральная оппозиция начала борьбу за стенами парламента и подняла широкую кампанию за избирательную реформу. Единственной незапрещенной формой массовых собраний являлись банкеты, и оппозиция организует проведение в Париже и других городах банкетов, на которые собираются многие сотни сторонников реформы парламента для обсуждения политических требований. Кампанию начали умеренные либералы, но постепенно она начала приобретать все более радикальный характер. На банкете в Дижоне Ледрю-Роллен поднял тост «за Конвент, спасший Францию от ига королей». Банкетные речи оппозиционных деятелей, газетные разоблачения продажности государственного аппарата, критика правительства подготовили народные массы к более активным действиям. Запрет на проведение банкета оппозиции 22 февраля 1848 г. привел к вооруженному восстанию в Париже.