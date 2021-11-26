КОНСТИТУЦИОННЫЕ ЗАКОНЫ 1875 Г.

Политическая обстановка в начале 1870-х гг.

4 сентября 1870 г. последовало низложение Наполеона III и установление Третьей Французской республики. Новое государство требовало законодательного закрепления. Вопрос о государственном устройстве должно было принять Учредительное собрание. Тем не менее, стараниями правительства полномочия Учредительного собрания оказались в руках консервативного Национального собрания, большинство в котором принадлежало монархистам.

Социальная база не позволяла возродить монархию, и от этой идеи пришлось отказаться. Национальное собрание пошло по пути организации государственного строя, близкого по форме монархии. Этому способствовали новы конституционные законы.

Новые законы

В 1875 г. Национальное собрание приняло три закона, регулирующих государственное устройство Франции, вошедшие в историю как конституционные законы 1785 г., объединенные в конституцию. Это законы об организации государственных властей, устройстве сената и об отношениях государственных властей. Они насчитывали всего 34 статьи. Согласно законам устанавливалась структура и компетенция высших органов государственной власти. Республика напрямую не учреждалась. Однако выделялась власть президента, что было доказательством немонархической формы правления. Напрямую не упоминались демократические права и свободы граждан.

В законах прописывались органы власти: президент, парламент и правительство. Срок полномочий президента составлял семь лет. Избирали его Сенат и Палата депутатов на основе голосования (абсолютное большинство голосов) – Национальное собрание. Среди полномочий президента – право законодательной инициативы, промульгация законов, контроль за их реализацией, руководство вооруженными силами страны, право помилования. Согласовав с Сенатом, президент мог осуществить досрочный роспуск Палаты депутатов.

Палата депутатов и Сенат представляли законодательную власть. Палата депутатов избиралась на всеобщих выборах на четыре года. Сенат включал 75 пожизненных сенаторов и 225 сенаторов, избираемых косвенным путем особыми коллегиями выборщиков по департаментам на девять лет. В 1884 г. институт пожизненных сенаторов ликвидировался.

Президент имел право роспуска Палаты депутатов, если на это было получено согласие Сената. Судить президента и министров мог Сенат как верховный судебный орган.

Вводился Совет министров. Он был ответственен перед парламентом. Президент не возглавлял правительство, но за ним была закреплена обязанность назначения председателя Совета министров.

Последствия принятия законов

Получив широкие полномочия, президент столкнулся с критикой. Одновременно с этим политические группировки рассчитывали на возможности главы республики на случай осложнений во внутриполитическом развитии государства. На пост президента начали избирать марионеточных лиц. В дальнейшем отдельные полномочия президента перешли к парламенту и правительству.