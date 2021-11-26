КАРНО МАРИ ФРАНСУА САДИ

Карно (фр. Carnot), Мари Франсуа Сади (11.08.1837, Лимож — 25.06.1894, Лион) — французский политический деятель, президент Франции в 1887—1894.

Происходил из семьи с давними республиканскими традициями. Внук Лазара Карно , видного деятеля Французской революции XVIII в. , сын Ипполита Карно, члена Временного правительства в 1848, племянник известного физика Сади Карно, в честь которого он получил свое имя. Учился в парижском лицее Кондорсе, знаменитой Политехнической школе (École polytechnique) и Национальной школе мостов и шоссейных дорог. В 1863 получил диплом инженера и несколько лет занимался строительством мостов и плотин. После падения Второй империи в 1870 К. приобщился к политической деятельности в рядах так называемых «умеренных республиканцев». В 1871 был избран в парламент, впоследствии неоднократно переизбирался. Назначался префектом департамента Нижняя Сена. Министерская карьера К. началась в 1879, когда он получил портфель министра общественных работ. В 1885—1886 — министр финансов. На всех занимаемых постах К. последовательно и строго придерживался духа и буквы закона, отличался честностью и неподкупностью, что сделало его одним из самых популярных политиков Третьей республики. В декабре 1887 после досрочной отставки Ж. Греви с поста президента республики в результате скандала с торговлей орденами Почетного легиона, которой занимался зять главы государства, К. принял участие в досрочных президентских выборах и одержал победу над другими кандидатами. Начало президентства К. пришлось на подъем националистического движения во Франции, объединившего всех противников республики — верхушку армии, бонапартистов и орлеанистов. Лидером этого движения стал генерал Ж. Буланже, бывший военный министр, выступавший с крайне правых позиций (отсюда название этого движения — буланжизм). Во время очередного министерского кризиса (февраль 1889) К., как глава государства, сыграл решающую роль в предотвращении удара буланжистов по республиканскому строю. Генерал Буланже, успевший скрыться от правосудия, был заочно осужден как организатор «заговора против внутренней безопасности». В сентябре 1891 он покончил с собой. Во внешней политике президентство К. было отмечено сближением с Россией и заключением франко-русского союза 1891—1894. Наряду с националистами, серьезную угрозу для Третьей республики с конца 1880-х представляло движение анархистов, практиковавших террористические акты в отношении представителей власти. Мишенью террористов стал и президент республики, одобривший законопроект об ограничении свобод, включая свободу печати, перед лицом активной анархистской пропаганды. 24 июня 1894 итальянский анархист С. Ж. Казерио нанес смертельный удар кинжалом следовавшему в открытом экипаже К., который прибыл в Лион на открытие Всемирной колониальной выставки. В ночь с 24 на 25 июня К. скончался.

Лит.: Harismendy P. Sadi Carnot: l’ingénieur de la République. Paris, 1995: Ollivier J.-P. Président de la République: les vingts-deux chefs d’État français 1848—2002. Paris–Bruxelles–Montréal–Zurich, 2002.