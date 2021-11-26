ИНДОКИТАЙСКИЙ СОЮЗ

Индокитайский союз — объединение стран Вост. Индокитая, входившее во Французскую колониальную империю в конце XIX — 1-й половине XX в.

И. С. включал в себя Вьетнам (поделенный на три части с разным статусом), Камбоджу , Лаос , а также арендованную у Китая небольшую территорию в провинции Гуандун. В мировой историографии для обозначения этого понятия также распространено наименование Французский Индокитай (фр. Indochine française. вьет.Ðông Dương thuộc Phаp). Являлся наиболее населенной и богатой частью французских колониальных владений. Площадь И. С. составляла около 750 тыс. кв. км. Столицей (местом резиденции генерал-губернатора) были Сайгон (совр. Хошимин , 1887—1901; 1945—1954) и Ханой (1902—1945).

Создание И. С. в 1887 завершило процесс колониального захвата Франции в Индокитае, начавшийся в конце 1850-х в Центральном и Южн. Вьетнаме. Предлогом стали убийства европейских католических миссионеров и притеснения местного католического населения. Также французы апеллировали к подписанному в разгар гражданской войны во Вьетнаме в 1787 Версальскому договору. Согласно этому (нератифицированному из-за Французской революции 1789 и потому считавшемуся недействительным) документу Франция поставляла Нгуен Фук Аню (главе рода Нгуен , позже ставшему императором и основавшему династию Нгуен) военную помощь (4 фрегата и 1650 солдат) в обмен на передачу в собственность Франции г. Дананг (Туран), о. Полукондор (Кондао), монополию в торговле на территории всей страны и обязательство поставлять солдат в случае ведения Францией войны на Востоке.

Вооруженные столкновения начались в 1858 в Центральном Вьетнаме, затем французы сосредоточились на южных районах страны, захваченных к 1862, после чего в них началось создание колониальной администрации. Спустя год, в 1863, был установлен протекторат над Камбоджей. Вторжение в Северный Вьетнам в 1870-х завершилось подписанием Договора о протекторате 1884, согласно которому Вьетнам разделялся на три части: Тонкин (Север), Аннам (Центр) и Кохинхина (Юг). Южн. Вьетнам, захваченный Францией на 20 лет раньше остальных частей страны, получив статус колонии, оказался наиболее тесно связан с метрополией. Политика Франции на разделение Вьетнама по географическому и правовому признакам сыграла важнейшую роль в его истории, усилив различия между Севером и Югом.

Колония Кохинхина управлялась губернатором и находилась в ведении министерства военно-морского флота и колоний. Тонкин и Аннам получили статус протекторатов, и взаимоотношения с ними осуществляло министерство иностранных дел. В Аннаме формально главой государства оставался император, правивший с помощью своего чиновничьего аппарата, из сферы компетенции которого изымались лишь таможни и организация общественных работ. В Хюэ располагалась резиденция верховного резидента Аннама и Тонкина, который контролировал деятельность столичной и провинциальной вьетнамской администрации, прямо не вмешиваясь в ее функции. В Тонкине, где вьетнамскую администрацию представлял императорский наместник (кинь лыок), обладавший собственным штатом чиновников, французский контроль был более силен.

В конце 1880-х Франция попыталась унифицировать управление этими весьма разнородными по социально-экономическому развитию и правовому статусу территориями и наладить эффективную эксплуатацию завоеванных земель. 17 октября 1887 они были объединены в единую «колониальную империю» с централизованной системой управления — И. С., в который вошли одна колония (Кохинхина) и три протектората (Тонкин, Аннам и Камбоджа). В 1899 в его состав был включен еще один протекторат — Лаос, а в 1900 — арендованная двумя годами ранее у Китая территория бухты Гуанчжоувань (совр. Чжаньцзян) в провинции Гуандун. В нарушение заключенных договоров о протекторатах Аннам, Тонкин и Камбоджа передавались в ведение министерства колоний, которое отныне управляло всем И. С. Во главе И. С. был поставлен генерал-губернатор, представлявший президента Французской Республики. Французские резиденции в Тонкине, Аннаме и Камбодже возглавляли верховные резиденты, Кохинхина управлялась губернатором. Фактически Тонкин был выведен из-под контроля императорского двора Хюэ. Генерал-губернатору подчинялись пять департаментов, возглавлявшиеся соответственно главнокомандующими сухопутными силами, флотом, генеральным секретарем, начальником юридической службы и директором таможенной службы. Каждая из территориальных единиц сохраняла автономную организацию и имела собственный бюджет.

На начальном этапе существования И. С. из Парижа осуществлялся жесткий контроль над деятельностью колониальной администрации, генерал-губернатор находился в полной зависимости от министерства колоний и фактически не мог самостоятельно принимать важных решений. В 1891 четвертый по счету генерал-губернатор Ж-М. Де Ланессан (1891—1894) добился подписания специального декрета, предоставившего ему значительную свободу действий. Однако в первое десятилетие своего существования И. С. себя не оправдал. Сев. Вьетнам охватило антиколониальное движение кан выонг («в поддержку правителя»), и основные усилия французов уходили на «пасификацию» Тонкина. Экономическая прибыль от всех территорий была незначительна, генеральный бюджет И. С. почти не функционировал. Ситуация кардинально изменилась при генерал-губернаторе П. Думере (1897—1902), проведшем ряд административных и экономических реформ. Объективными факторами, обеспечившими успех начинаний нового генерал-губернатора, стал спад национально-освободительной борьбы к середине 1890-х (большинство выступлений было подавлено еще при Де Ланессане) и несколько урожайных лет подряд.

Главным направлением деятельности П. Думера была перестройка системы управления И. С., что в свою очередь потребовало максимально отстранить от управления вьетнамский чиновничий аппарат и реформировать французский колониальный. В 1897 был издан декрет об отмене должности императорского наместника (кинь лыока) в Тонкине, а все его полномочия переданы французскому верховному резиденту, что поставило Тонкин под непосредственное управление колониальных властей. В том же году в Аннаме фактически были упразднены высшие традиционные органы императорской власти: Тайный и Регентский советы были объединены в Совет министров под управлением французского верховного резидента. Аналогичный совет министров во главе с французским верховным резидентом был создан и в Камбодже, где у власти номинально оставался местный правитель. В 1897 появился и высший центральный орган колониальной администрации И. С. — Высший совет Индокитая, носивший совещательный характер.

Для экономического управления Тонкином и Кохинхиной были созданы Сельскохозяйственная и торговая палата, в Аннаме и Камбодже — смешанные Торгово-сельскохозяйственные палаты. Были организованы Гражданские службы Индокитая — различные управления и службы, выполнявшие функции отраслевых ведомств. В 1897 ввели государственную монополию на производство и продажу алкогольных напитков, продажу соли и опиума. В результате реформ П. Думера была достигнута самостоятельность финансовой системы И. С., ставшего рентабельной колонией. Это позволило получить в метрополии крупные колониальные займы, что открыло пути проникновения в Индокитай французского монополистического капитала. В то же время реформы П. Думера вызвали глубокое недовольство вьетнамского чиновничества, заложив конфликт между ним и колониальными властями.

После жесткого правления П. Думера новым генерал-губернатором был назначен П. Бо (1902—1908), ставивший целью «моральное завоевание сердец». При нем был дан импульс развитию франко-вьетнамского образования: создано Главное управление народного образования, открыт Индокитайский (ныне Ханойский) университет. Но многие либеральные начинания совпали с периодом «пробуждения Азии» и сопутствовавшего ему роста вьетнамского национализма, принимавшего различные формы — от либеральных до радикальных. Одним из видных генерал-губернаторов И. С. был А. Сарро (1911—1914, 1917—1919). Его «политика ассоциации и лояльного выполнения принципов протектората», начатая декретами 20 сентября 1911, была призвана смягчить недовольство вьетнамской элиты, чтобы обеспечить спокойствие в регионе. При нем в Тонкине в 1913 была создана туземная консультативная палата, дан новый импульс развитию системы образования, началась разработка нового законодательного кодекса для Тонкина, частично реорганизована система колониального управления И. С.

В период между двумя мировыми войнами колониальная политика Франции не отличалась последовательностью. Французские колониальные власти обращались то к либеральным, то к жестким авторитарным методам управления. Некоторые аспекты «политики обещаний» А. Сарро были реализованы в 1925—1928 при генерал-губернаторе А. Варенне (расширение доступа вьетнамцев во французскую администрацию и ввод элементов трудового законодательства). В период пребывания у власти во Франции правительства Народного фронта (1936—1938) во Вьетнаме на французских предприятиях ввели нормы французского трудового законодательства для вьетнамских рабочих, отменили штрафы, разрешили забастовки, создали рабочие профсоюзы, ослабили цензуру вьетнамской прессы.

С 1887 по 1945 И. С. возглавляли 19 генерал-губернаторов. Четкий срок полномочий для них не был установлен. Более пяти лет на этой должности пробыли только П. Бо, А. Сарро (за 2 срока) и П. Паскье. Большинству генерал-губернаторов И. С. на момент назначения было от 40 до 55 лет. В 1937 население И. С. составляло около 23 млн человек. Более детально демографическая ситуация в основных странах И. С. в 1937 представлена в таблице в конце статьи (кроме Гуанчжоувань, население которого составляло около 200 тысяч человек).

Под «европейцами» (которых на этот момент в И. с. насчитывалось более 42 тыс. человек) понимались как собственно французы из метрополии, так и натурализованные французы, прочие европейцы и американцы. Большую часть «европейцев» составляли мужчины, в основном приезжавшие из метрополии. В подавляющем большинстве «европейцы», рожденные в Индокитае, были детьми отцов-французов и местных женщин. Французов, оказывавшихся в Индокитае, можно разделить на две основные группы: 1) чиновники, рабочие и солдаты, приезжавшие на службу на короткий срок (1—4 года), и 2) так называемые колоны, те, кто надолго (более 15 лет) поселился в этом регионе, зачастую считая его своим домом. Именно последние наиболее рьяно выступали за сохранение Индокитая в составе Франции и были противниками вьетнамских националистических деятелей.

В годы Второй мировой войны в условиях фактической оккупации Индокитая японскими войсками французские колониальные власти задумались об изменении статуса данных земель и превращении их в Индокитайскую федерацию, что дало бы большую автономию странам региона. Провозглашение Вьетнамом независимости 2 сентября 1945 и создание Демократической Республики Вьетнам (ДРВ) во главе с Хо Ши Мином вынудило Францию отправить экспедиционный корпус для возврата своей колонии. В военных условиях должность генерал-губернатора была изменена на Верховного комиссара (первым Верховным комиссаром стал Т. Д’Аржанлье). Начавшаяся Франко-вьетнамская война 1946—1954 (во вьетнамской историографии — Первая война сопротивления) закончилась победой сил ДРВ, крахом французского колониального господства в Индокитае и завершила существование И. С.

Лит.: Новакова О. В., Цветов П. Ю. История Вьетнама. Ч. 2. М., 1995; Рябинин А. Л. Вьетнам в составе Индокитайского союза (1885—1913) // История Востока. Т. 4. Кн. 2. М., 2005. Robequain Ch. The Economic Development of French Indochina. London—New York—Toronto, 1944.