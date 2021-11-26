ГРЕВИ (Grevy) Жюль (Франсуа Поль)
Французский государственный и политический деятель.
Изучал право в Париже, где сблизился с республиканцами. Как адвокат выдвинулся на политич. процессах 1830-х гг. над противниками Июльской монархии. Во время Революции 1848 во Франции Г. – комиссар Врем. правительства, затем деп. и вице-пред. Учредит. собрания. Являлся приверженцем парламентской демократии, выступал против учреждения поста президента республики, избираемого всеобщим голосованием, предлагал ввести должность пред. Совета министров, избираемого и контролируемого парламентом. После переворота 2.12.1851 и установления Второй империи находился в оппозиции к бонапартистскому режиму, вернулся к адвокатской практике, выступал на политич. процессах. С 1868 деп. Законодат. корпуса, где возглавил республиканскую оппозицию. Враждебно относился к Парижской коммуне 1871. С установлением Третьей республики в 1871–73 занимал пост председателя Нац. собрания. В 1876–79 пред. Палаты депутатов, один из лидеров т. н. умеренных республиканцев. В 1879 избран президентом республики, в 1885 переизбран на новый срок. Период президентства Г. отмечен упрочением республиканского строя. В 1887 Г. был вынужден уйти в отставку вследствие разоблачения скандальных афер его зятя – деп. Г. Вильсона.
Автор статьи: Черкасов П.П.