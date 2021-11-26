ГРЕВИ (Grevy) Жюль (Франсуа Поль)

Французский государственный и по­ли­тический дея­тель.

Изу­чал пра­во в Па­ри­же, где сбли­зил­ся с рес­пуб­ли­кан­ца­ми. Как ад­во­кат вы­дви­нул­ся на по­ли­тич. про­цес­сах 1830-х гг. над про­тив­ни­ка­ми Июль­ской мо­нар­хии . Во вре­мя Ре­во­лю­ции 1848 во Фран­ции Г. – ко­мис­сар Врем. пра­ви­тель­ст­ва, за­тем деп. и ви­це-пред. Уч­ре­дит. со­б­ра­ния. Яв­лял­ся при­вер­жен­цем пар­ла­мент­ской де­мо­кра­тии, вы­сту­пал про­тив уч­ре­ж­де­ния по­ста пре­зи­ден­та рес­пуб­ли­ки, из­би­рае­мо­го все­об­щим го­ло­со­ва­ни­ем, пред­ла­гал вве­сти долж­ность пред. Со­вета ми­ни­ст­ров, из­би­рае­мо­го и кон­тро­ли­руе­мо­го пар­ла­мен­том. По­сле пе­ре­во­ро­та 2.12.1851 и ус­та­нов­ле­ния Вто­рой им­пе­рии на­хо­дил­ся в оп­по­зи­ции к бо­на­пар­ти­ст­ско­му ре­жи­му, вер­нул­ся к ад­во­кат­ской прак­ти­ке, вы­сту­пал на по­ли­тич. про­цес­сах. С 1868 деп. За­ко­но­дат. кор­пу­са, где воз­гла­вил рес­пуб­ли­кан­скую оп­по­зи­цию. Вра­ж­деб­но от­но­сил­ся к Па­риж­ской ком­му­не 1871. С ус­та­нов­ле­ни­ем Тре­тьей рес­пуб­ли­ки в 1871–73 за­ни­мал пост пред­се­да­те­ля Нац. со­б­ра­ния. В 1876–79 пред. Па­ла­ты де­пу­та­тов, один из ли­де­ров т. н. уме­рен­ных рес­пуб­ли­кан­цев. В 1879 из­бран пре­зи­ден­том рес­пуб­ли­ки, в 1885 пе­ре­из­бран на но­вый срок. Пе­ри­од пре­зи­дент­ст­ва Г. от­ме­чен уп­ро­че­ни­ем рес­пуб­ли­кан­ско­го строя. В 1887 Г. был вы­ну­ж­ден уй­ти в от­став­ку вслед­ст­вие ра­зо­бла­че­ния скан­даль­ных афер его зя­тя – деп. Г. Виль­со­на.

Автор статьи: Черкасов П.П.