ГАЛИФЕ ГАСТОН АЛЕКСАНДР ОГЮСТ МАРКИЗ ДЕ
ГАЛИФЕ ГАСТОН АЛЕКСАНДР ОГЮСТ МАРКИЗ ДЕ - французский генерал и государственный деятель.
Участник Крымской войны 1853-1856 годов, австро-итало-французской войны 1859 года и англо-франко-испанская интервенции в Мексику в 1861-1867 годы. В период франко-прусской войны 1870-1871 годов командовал кавалерийской бригадой под Седаном, где попал в плен. По возвращении во Францию был направлен на подавление Парижской коммуны 1871 года. Прославился особой жестокостью при расправе над взятыми в плен коммунарами, расстреливая их на месте без суда и следствия. В 1872-1875 годы служил в Алжире. Вернувшись в метрополию, в 1876-1878 годы командовал кавалерийской дивизией, затем корпусом. В 1880-1882 годы военный комендант Парижа. В 1882-1886 годы комендант 12-го армейского корпуса. Одновременно с 1882 года председатель Комитета по делам кавалерии, который возглавлял (с перерывом в 1886-1889 годы) до ухода в отставку в 1895 году, член Высшего военного совета. В 1899-1900 годы военный министр в левоцентристском правительстве П.М.Р. Вальдека-Руссо, выступал за пересмотр обвинительного приговора капитану А. Дрейфусу (смотрите Дрейфуса дело).