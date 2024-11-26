Франция в годы реставрации бурбонов и июльской монархии После Ватерлоо и вторичного отречения Наполеона I от престола в 1815 г. во Францию снова вернулись Бурбоны. Вторая Реставрация сопровождалась репрессиями против активных сторонников Империи. Военные суды вынесли тысячи обвинительных приговоров.

После Ватерлоо и вторичного отречения Наполеона I от престола в 1815 г. во Францию снова вернулись Бурбоны. Вторая Реставрация сопровождалась репрессиями против активных сторонников Империи. Военные суды вынесли тысячи обвинительных приговоров. За переход на сторону Наполеона были расстреляны маршал Ней и ряд генералов. Десятки тысяч офицеров и чиновников были уволены в отставку. Но все же эти 100 дней Наполеона показали Бурбонам, что они «вернулись не на родительский престол, а на наполеоновский», как говорил Талейран. Людовик XVIII понял невозможность полного восстановления абсолютизма без дальнейших потрясений в обществе и вынужден был смириться с этим. Принятая им «Хартия 1814 г.» стала основным конституционным документом в период Реставрации. Она признавала установленное революцией гражданское равенство всех подданных, отмену сословных привилегий духовенства и дворянства, право новых собственников, в том числе и крестьян, на владение имуществом, приобретенным во время революции. Оставались в силе Кодексы законов, созданные при Наполеоне, дворянские титулы, полученные при нем. Сохранялось новое административное и судебное устройство страны.

Хартия 1814 г. закрепляла за королем всю полноту исполнительной власти. Законодательная власть предоставлялась парламенту, состоявшему из двух палат: палаты пэров и палаты депутатов. В палату пэров входили принцы королевского дома и другие лица, назначаемые королем с правом наследования этой должности. Члены палаты депутатов избирались на основе высокого имущественного ценза. Право голоса получили около 100 тысяч наиболее состоятельных граждан, преимущественно крупных землевладельцев. Основной прерогативой парламента стал контроль над государственным бюджетом, в котором одинаково были заинтересованы и старые и новые собственники. Интересы помещиков все более переплетались с интересами банкиров, фабрикантов, владельцев металлургических предприятий, шахтовладельцев, которые теперь нередко являлись и крупными землевладельцами. Многие бывшие земельные аристократы вступали в капиталистические компании с финансистами по эксплуатации шахт, рудников, извлекали доходы от продажи леса, хлеба, шерсти, льна, угля и других товаров. Чтобы обеспечить большие доходы землевладельцам, были установлены высокие пошлины на привозной хлеб. В интересах крупных промышленников были введены также высокие таможенные пошлины на ввозимые во Францию железо, каменный уголь, машины и ткани. Эти пошлины гарантировали большие прибыли французским промышленникам и охраняли их от конкуренции английских товаров.

Палата депутатов, избранная в 1815 г., состояла преимущественно из крайних монархистов, противников конституционного строя, так называемых ультрароялистов, которые упорно добивались восстановления старых порядков. Людовик XVIII говорил, что «они большие роялисты, чем сам король» и уже осенью 1816 г. был вынужден распустить эту «бесподобную палату». Новые выборы дали на некоторое время перевес партии умеренных монархистов, полагавших, что отказ от конституции и попытки возвращения старых порядков толкнет массы на новую революцию.

С началом Реставрации в стране наступил долгожданный мир, способствовавший стабилизации положения в экономике, деформированной десятилетиями войн. После кратковременного пребывания на посту премьер-министра Талейрана в 1814 и 1815 гг. во главе правительства был поставлен талантливый администратор герцог Ришелье. К этому времени он обладал большим управленческим опытом, приобретенным за годы эмиграции в должности генерал-губернатора Новороссии. В Одессе «Дюку Ришелье», в благодарность за его успешную деятельность по руководству краем, был поставлен памятник, который и в настоящее время является одной из главных достопримечательностей этого города. Во Франции с его именем связаны почти все либеральные реформы первых лет Реставрации. При нем был реорганизован и сокращен королевский двор, к высшим должностям получили доступ имперское дворянство и буржуазия.

В 1820 г. ремесленник Лувель убил наследника престола племянника Людовика XVIII герцога Беррийского. Это привело к отходу от либеральной политики первых лет Реставрации и наступлению ультрароялистов на конституционные принципы. Был еще более повышен имущественный ценз для избирателей, восстановлена предварительная цензура над прессой. Школа и все образование были поставлены под строжайший надзор католической церкви. Либеральная профессура подверглась гонениям. Сторонники либеральной политики герцог Ришелье и игравший видную роль в его правительстве министр полиции граф Деказ, были отправлены в отставку. Усилилась реакция и во внешней политике. В 1823 г. по поручению Священного союза Франция осуществила вооруженную интервенцию в Испанию для подавления вспыхнувшей там революции.

16 сентября 1824 г. Людовик XVIII умер. Под именем Карла Х корону унаследовал его младший брат, глава ультрароялистов, граф д’Артуа, которому в то время исполнилось 67 лет. Уже в первый год его правления были изданы законы о выплате бывшим эмигрантам денежного возмещения за конфискованные у них во время революции земли. Им было уплачено около миллиарда франков. Большая часть этой огромной суммы досталась приближенным короля, верхам аристократии. Герцог Луи Филипп Орлеанский и его сестра получили 50 миллионов франков, принц Конде – 30 миллионов. Правительство усилило цензуру печати и надзор духовенства над школами, университетами, литературой и искусством. Был принят «закон о святотатстве», вводивший пожизненную ссылку на каторгу за кражу церковного имущества и смертную казнь через четвертование за «осквернение причастия». В 1826 г. был принят закон о неделимости дворянских имений, которые должны были передаваться по наследству только старшему сыну, что позволяло закрепить систему крупного землевладения. Карл Х распустил национальную гвардию, состоявшую в основном из представителей средних слоев буржуазии, за то, что во время смотра они не оказали ему должных почестей.

Реставрация Бурбонов с самого начала встретила отрицательное отношение в различных слоях населения Франции. Создаются враждебные им тайные общества. Наиболее многочисленным и разветвленным было общество карбонариев, возникшее в 1821 г. Карбонарии действовали в глубоком подполье. Группы заговорщиков обычно не знали друг друга, они объединялись в ложи и венты, которые в свою очередь объединялись конспиративным центром. В карбонарские группы (венты) входили отставные военные и офицеры действующей армии, адвокаты, служащие, студенты, иногда ремесленники. Во главе всей организации карбонариев во Франции стояла Верховная вента, среди руководителей которой был генерал Лафайет. Карбонарии ставили перед собой цель свержение Бурбонов, далее их мнения расходились. Одни намеревались привести к власти наследника боковой ветви Бурбонов герцога Луи Филиппа Орлеанского, который, как они полагали, не будет стремиться к возврату старых порядков, другие – герцога Рейхштадского, сына Наполеона I, третьи мечтали об установлении республики. Усилившиеся после смерти Людовика XVIII репрессии ослабили движение карбонариев.

Открытую оппозицию ультрароялистам составляли умеренные либералы, выступавшие с критикой политики Бурбонов. Они выражали настроение широких слоев торгово-промышленной буржуазии, которых высокий имущественный ценз для избирателей лишал участия в управлении страной. Их идеологом был Бенжамен Констан (1767-1830), известный теоретик французского либерализма. Сам термин «либерализм» вошел в употребление именно в этот период. Особой популярностью в кругах либералов пользовалось учение Бенжамена Констана об «индивидуальных правах» человека, к которым он относил свободу личности, свободу совести, свободу предпринимательства, неприкосновенность частной собственности, свободу печати, суд присяжных. Бенжамен Констан был противником революционных методов борьбы, его политическим идеалом была конституционная монархия, которая, как он полагал, является нейтральной по отношению к борьбе классов и партий и стоит над ними.

Однако Карл Х не собирался стоять в стороне от той политической борьбы, которая развертывалась между ультрароялистами и либералами. В августе 1829 г. он назначил во главе правительства герцога Жюля де Полиньяка, бывшего эмигранта, ультрароялиста. Палата депутатов потребовала его отставки. Король объявил о ее роспуске. Новые выборы закончились поражением сторонников Полиньяка. Политическая обстановка во Франции становилась все более напряженной. Чтобы несколько ослабить растущее недовольство, правительство предприняло завоевание Алжира в интересах крупной промышленной буржуазии, стремившейся к приобретению новых рынков. В мае 1830 г. французская эскадра высадила на алжирском берегу армию в 60 тысяч человек, французские войска заняли город Алжир. Однако этот успех в колониальной политике не смог изменить создавшуюся во Франции обстановку всеобщего недовольства курсом правительства Полиньяка, направленным на восстановление абсолютной монархии. Положение усугублялось еще и начавшимся в 1826 г. затяжным экономическим кризисом.

Потерпев поражение на выборах, правительство все же решило не отступать, и приготовило удар по либеральной оппозиции. 26 июля 1830 г. в правительственной газете «Монитёр» были опубликованы чрезвычайные королевские указы (ордонансы), представлявшие собой открытое нарушение Хартии 1814 года. Они изменяли действующую избирательную систему, по которой либеральная оппозиция дважды подряд одерживала победу. Был повышен имущественный ценз для избирателей. Избирательное право фактически предоставлялось лишь наиболее крупным землевладельцам. Отменялась свобода печати, вводилась система предварительных разрешений для периодических изданий, что наносило удар по всей либеральной прессе.

Эти ордонансы вызвали всеобщее возмущение в Париже. В помещении редакции либеральной газеты «Националь» собрались журналисты и вынесли коллективный протест против королевских указов как незаконных. Протест журналистов и печатников, потерявших работу, получил массовую поддержку. На улицах собрались толпы парижан. 27 июля начались столкновения с полицией, строительство баррикад. Рабочие, ремесленники, мелкие служащие, студенты, отставные офицеры и солдаты наполеоновской армии взялись за оружие, воздвигли баррикады и вступили в бой с королевскими войсками. 28 июля народное восстание приняло еще более массовый характер. Вооруженная борьба протекала под лозунгом «Долой Бурбонов! Да здравствует свобода!» Королевские войска, которыми командовал изменивший Наполеону в марте 1814 г. маршал Мармон, оказались бессильными и не смогли подавить восстание. 29 июля восставшие овладели Тюильрийским дворцом, над которым сразу же был вывешен трехцветный флаг первой революции. Войска вынуждены были покинуть Париж. 2 августа Карл Х подписал отречение от престола и вместе со своим семейством бежал в Англию. Власть перешла в руки временного правительства, во главе которого стали банкир Лафит и генерал Лафайет.

Либералы, возглавившие революцию 1830 г. возвели на французский престол родственника Бурбонов Луи Филиппа Орлеанского, близкого к умеренным либералам. Бурбоны показали, что они так и не смирились с конституционными ограничениями монархии и не оставили надежды вернуться к старым порядкам. Французские либералы последовали примеру Англии, где «славная революция» 1688 г. путем замены правящей династии привела к укреплению конституционного строя. На улицах Парижа был расклеен манифест временного правительства: «Карл Х уже не может вернуться в Париж, он пролил народную кровь, учреждение республики возбудило бы раздоры и поссорило бы нас с Европой. Герцог Орлеанский король-гражданин, он носил трехцветную кокарду, ему вручает корону французский народ».

Революционное движение, поднявшееся в Бельгии, в некоторых германских государствах, а также восстания в итальянских городах, в русской части Польши, усиление борьбы за парламентскую реформу в Англии, не позволили Священному союзу осуществить военную интервенцию во Францию для восстановления династии Бурбонов. Революция 1830 г. покончила с попытками восстановления во Франции феодально-абсолютистских порядков в интересах аристократического дворянства. Она являлась новым шагом на пути постепенного буржуазно-демократического преобразования страны.

9 августа новый король присягнул на верность конституции, представлявшей собой несколько видоизмененную Хартию 1814 г. Права палаты депутатов были расширены, наследственность пэров отменена, имущественный ценз для избирателей снижен, в результате чего число избирателей увеличилось вдвое и достигло 200 тысяч человек. Была восстановлена национальная гвардия, введено местное самоуправление. Однако малочисленность избирателей тормозила дальнейшее развитие парламентаризма. В палате происходило свободное обсуждение финансовых вопросов и утверждение бюджета, осуществлялся контроль над расходованием средств, но по-прежнему, не было одного из основных признаков демократического строя – ответственности правительства перед парламентом.

Палата депутатов остановила свой выбор на Луи Филиппе, т. к. он был сыном одного из активнейших участников революции конца XVIII века на её первом этапе, Филиппа Орлеанского. Он и сам служил офицером в революционной республиканской армии под фамилией Эгалитэ. Во время якобинской диктатуры его отца казнили, как и многих других деятелей первого этапа революции. Луи Филиппу, спасаясь от ареста, удалось бежать за границу, домой он вернулся после реставрации Бурбонов.

Став королем в результате революции, Луи Филипп не мог опираться на «божественное право» и другие традиционные монархические ценности. Поэтому он старался поддерживать свою репутацию защитника Родины и «солдата свободы». Во время коронации Луи Филипп принял королевские символы из рук бывших маршалов Империи: Макдональда – корону, Удино – скипетр, Мортье – меч. После смерти Наполеона I в 1821 г. немало видных бонапартистов перешло на сторону Орлеанов. В дальнейшем Луи Филипп решительно подавлял возникавшие бонапартистские заговоры, но всячески афишировал свою причастность к славе «великой эпохи» и сделал многое для возвеличивания Наполеона I. Он превратил Версальский дворец в музей военной славы, назначил пенсии ветеранам наполеоновских войн. В 1840 г. с острова св. Елены на родину был перенесен прах Наполеона I. Однако, создавая культ Наполеона, Луи Филипп добился не столько повышения свого авторитета, сколько усиления бонапартизма, сошедшего было с политической арены.

Герцог Луи Филипп Орлеанский являлся одним из богатейших людей Франции и был тесно связан с крупными банкирами, вроде Ротшильда, оказывавшими большое влияние на всю политику правительства. У него было 10 детей и он много времени уделял управлению своим огромным состоянием, избегал показной роскоши, расточительства. По словам В. Гюго «Он редко посещал обедню, не ездил на охоту, никогда не появлялся в опере. У него совсем не было двора. Он выходил на улицу с дождевым зонтиком под мышкой». Поведение короля как обычного буржуа, создавало ему популярность в народе, однако при этом королевская власть теряла свой ореол таинственности и недосягаемости, что приводило к снижению ее престижа. В стране не прекращалась политическая борьба в форме республиканских, бонапартистских, легитимистских заговоров и восстаний.