ДРЕЙФУСА ДЕЛО
Затяжной политический скандал во Франции в конце 19 – начале 20 веков.
Вызван судебным преследованием капитана генерального штаба А. Дрейфуса (1859–1935), еврея по национальности, ложно обвинённого в шпионаже в пользу Германии и приговорённого воен. судом в дек. 1894 к пожизненной каторге. Д. д. приобрело политич. характер после того, как было инициировано дополнит. расследование по требованию брата осуждённого офицера, поддержанного журналистом Б. Лазаром, известным своими антимилитаристскими и антиклерикальными публикациями, а также вице-президентом Сената О. Шойрер-Кестнером. В ходе него подозрение в шпионаже пало на майора франц. армии графа Эстерхази, венгра по происхождению. Высшие воен. круги, спасая честь мундира, в янв. 1898 поспешили заявить о невиновности Эстерхази, хотя тот действительно работал на герм. разведку. Его оправдание сопровождалось новыми обвинениями в адрес Дрейфуса. Одновременно правые развернули в печати антисемитскую кампанию (особенно активно выступали католич. газеты «La Croix» и «La Libre Parole» Э. Дрюмона, тесно связанного с иезуитскими кругами), что вызвало широкий обществ. протест. Движение за пересмотр Д. д. возглавили Э. Золя, Ж. Клемансо и Ж. Жорес. Франц. общество раскололось на «дрейфусаров» и «антидрейфусаров» – защитников и противников Дрейфуса. Это размежевание отразило противоборство двух политич. течений в Третьей республике – милитаристско-клерикально-монархического и республиканско-социалистического. В 1898 стало известно также о причастности к фабрикации фальшивых документов, на которых строилось обвинение Дрейфуса, майора Ю. Ж. Анри, непосредственного начальника Дрейфуса в генштабе, действовавшего из личной неприязни к своему подчинённому. Несостоятельность обвинения Дрейфуса в шпионаже была очевидной. Тем не менее воен. суд, занявшийся пересмотром Д. д., вопреки новым фактам 9.9.1899 подтвердил виновность Дрейфуса, ограничившись заменой пожизненной каторги 10-летним заключением. Опасный накал политич. борьбы вокруг Д. д., поколебавший устои Третьей республики, побудил правящие круги пойти на уступки защитникам Дрейфуса. 19.9.1899 президент Франции Э. Лубе помиловал Дрейфуса. Считая себя невиновным, Дрейфус в 1903 подал новую апелляцию в суд. В 1906 он был полностью оправдан и награждён орденом Почётного легиона.
Автор статьи: Черкасов П. П.