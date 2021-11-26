ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС - крупная французская политическая партия периода Третьей республики.

Ос­но­ван 23.10.1901 уме­рен­ны­ми рес­пуб­ли­кан­ца­ми при под­держ­ке П. Валь­де­ка-Рус­со. С 1911 года на­зы­вал­ся Рес­пуб­ли­кан­ско-де­мо­кра­тической пар­ти­ей, с 1921 года Рес­пуб­ли­кан­ско-де­мо­кра­тической и со­ци­аль­ной пар­ти­ей. Демократически й альянс дей­ст­во­вал на пра­вом флан­ге французской по­ли­тической сис­те­мы, его пред­ста­ви­те­ли вы­сту­па­ли про­тив мо­нар­хи­стов и кле­ри­ка­лов, за пар­ла­мент­скую рес­пуб­ли­ку и эко­но­мический ли­бе­ра­лизм. Демократический альянс не имел цен­тра­ли­зо­ван­ной струк­ту­ры. Из­бран­ные от Демократического альянса де­пу­та­ты и се­на­то­ры не при­дер­жи­ва­лись дис­ци­п­ли­ны го­ло­со­ва­ния, уча­ст­во­ва­ли в различных внут­ри­пар­ла­мент­ских бло­ках. Влия­ние Демократического альянса на внутреннюю и внеш­нюю по­ли­ти­ку Треть­ей рес­пуб­ли­ки бы­ло зна­чи­тель­ным. В раз­ные го­ды ли­де­ра­ми Демократического альянса бы­ли из­вест­ные французские по­ли­тические дея­те­ли - Р. Пу­ан­ка­ре, Л. Бар­ту, П. Де­ша­нель, П. Валь­дек- Рус­со, П. Рей­но, П. Э. Флан­ден. С па­де­ни­ем Треть­ей рес­пуб­ли­ки в 1940 году пар­тия пре­кра­ти­ла своё су­ще­ст­во­ва­ние.

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