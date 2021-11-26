АРАГО Этьен (Arago)

Французский политический деятель, журналист, коллекционер и литератор.

Брат Араго Д. Ф. Активный член обществ карбонариев , А. принимал участие в республиканских восстаниях в 1820-е, а также в Июльской революции 1830 . Был на стороне повстанцев во время восстания 1832 и 1834 в Париже, после чего скрылся от преследования. В 1841 — один из основателей левореспубликанской газеты «Реформа». Во время революции 1848 участвовал в захвате почтамта. При временном правительстве стал директором управления почтами и провел реформу почтового дела. В знак протеста против избрания 2 декабря 1848 президентом Луи Наполеона Бонапарта вышел в отставку. Участвовал в демонстрации «Горы» в Париже 13 июня 1849. Спасаясь от суда, находился за границей до амнистии 1859. 4 сентября 1870 был назначен Правительством национальной обороны мэром Парижа; после восстания 31 октября 1870 в Париже был отправлен в отставку, отошел от политической деятельности и занялся организацией Люксембургского музея.

Автор статьи: Киселева Е.В.