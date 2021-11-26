ПРУДОН Пьер-Жозеф

Социальный мыслитель и политический деятель, «отец анархизма ».

Родился в семье крестьянина (затем рабочего, ремесленника). В 1818 г. вынужден был оставить колледж из-за недостатка средств и стал работать типографским рабочим, затем вместе с партнером создал собственную типографию. В 1837 г. вышла первая работа Прудона «Опыт всеобщей грамматики». В 1838 г. получил от Безансонской академии стипендию имени Сюара для написания научной работы. В Париже слушал лекции в Сорбонне.

В 1840 Прудон выпустил книгу «Что такое собственность?», где подверг собственность всесторонней критике. Книга вызвала взрыв возмущения защитников собственности и восхищение критиков буржуазного общества. Прудон изложил в этой книге основы своего социального учения, которые были развиты в последующих работах. С точки зрения Прудона «собственность — это кража», нынешние собственники — наследники преступников прошлого, которые перераспределяют в свою пользу национальные богатства. Экономическая свобода по мнению Прудона могла быть обеспечена не собственностью, а владением — правом самих работников распоряжаться производством. Работники-владельцы могут обмениваться продуктами своего труда с помощью банка беспроцентного кредита и других негосударственных организаций взаимопомощи (Прудон употреблял термин «взаимность», «мютюэлизм»). Свободные работники могли организовать самоуправление как на производстве, так и в местных коммунах. Коммуны для решения общих вопросов могут добровольно объединяться в союзы и федерации. Такое устройство общества, при котором решения вырабатываются снизу, не государственной элитой, а самими тружениками, Прудон называл анархией или федерализмом.

В 1842 г. опубликовал письмо В. Консидерану «Предостережение собственникам» с изложением своих идей, после чего был привлечен к суду за возбуждение ненависти к собственности, правительству и религии. Защищался самостоятельно, был оправдан. В 1843-1847 гг. Прудон был управляющий делами транспортной фирмы.

В 1843 г. вышли «Принципы политической организации, или Создание гуманного порядка». Благодаря К. Грюну познакомился с основами философии Г. Гегеля, стремился приложить ее к политической экономии. Обсуждал эту проблему с К. Марксом . В 1846 г. Прудон опубликовал первый диалектический анализ капиталистических отношений в работе «Система экономических противоречий, или Философия нищеты». Утверждал, что социальные преобразования должны проводиться постепенно и по возможности — без насильственных потрясений. Работа Прудона подверглась резкой критике со стороны Маркса в книге «Нищета философии».

После начала революции 1848 г. Прудон начал издавать газету «Представитель народа», в которой выступал за децентрализацию государственной власти и бесплатный кредит. В июне 1848 г. был избран депутатом Национального собрания на дополнительных выборах. 31 июня, в обстановке поражения июньского восстания 1848 г., Прудон произнес в Национальном собрании речь с обоснованием налоговой реформы в интересах рабочих. Критиковал буржуазию и собственность. Выступление было осуждено палатой и сделало Прудона одним из лидеров социалистов. После того, как правительство закрыло газету «Представитель народа», Прудон издавал газету «Народ». Опубликовал работу «Резюме социального вопроса» (1849).

В 1849 г. Прудон основал Народный банк беспроцентного кредита. Но это начинание пришлось прекратить, так как Прудон был приговорен к трем годам заключения за критику президента Луи Наполеона (см. Наполеон III ). Находясь в тюрьме, публиковался в газете своих последователей «Голос народа», написал книгу «Общая идея революции XIX века» (1851). После выхода из заключения с разрешения властей опубликовал работу «Государственный переворот как проявление революции». В то же время его работа «Философия прогресса» не была допущена к распространению во Франции.

В 1858 г. за книгу «О справедливости в революции и церкви» был приговорен к трем годам заключения по обвинению в оскорблении церкви и нравственности (Прудон был верующим христианином). В 1858-1862 гг. находился в эмиграции. Опубликовал работу «Война и мир» (1861), в которой анализировал принципы международных отношений. Получил премию Лозаннской академии за сочинение по теории налогов. В 1863 г. опубликовал книгу «О федеративном принципе». В книге «О политической способности рабочих классов», вышедшей посмертно, выступил за самостоятельную от буржуазии социально-политическую борьбу рабочих.

Последователи Прудон сыграли важную роль в становлении социалистического движения Франции, в Первом Интернационале и Парижской коммуне 1871 г .

Сочинения:

Что такое собственность? или Исследование о принципе права и власти; Бедность как экономический принцип; Порнократия, или Женщины в настоящее время. М., 1998;

Французская демократия. М., 2011;

Политические противоречия: Теория конституционного движения в XIX столетии (во Франции). М., 2011;

Ouvres Completes de P.-J. Proudhon. Paris, 1924.

Автор статьи: Шубин А.В.