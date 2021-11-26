ИЮЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1830

Июльская революция 1830 — либеральная революция во Франции, покончившая с режимом Реставрации Бурбонов.

Она стала результатом кризиса в отношениях между королевской властью и либерально-республиканской оппозицией. Этот кризис обострился после вступления на престол в 1824 Карла X , опиравшегося на бывших эмигрантов-роялистов и верхушку католического духовенства. Особый накал политическая обстановка в стране приобрела после того, как король призвал к власти (август 1829) крайне правый кабинет Ж. де Полиньяка , развернувший широкое наступление на те немногие свободы, которые были зафиксированы в Хартии 1814. Политический кризис в стране усугублялся экономической депрессией и неурожаями 1828—1829. В марте 1830 Палата депутатов потребовала отставки непопулярного кабинета Полиньяка, но 16 мая сама была распущена Карлом X. На внеочередных выборах (июнь-июль 1830) оппозиция одержала убедительную победу, но Полиньяк, вопреки закону, не был отправлен в отставку. С целью переключить внимание французского общества с внутренних проблем на внешние, король еще в середине мая 1830 санкционировал военную экспедицию к берегам Алжира, начав завоевание этой страны. 25 июля 1830 Карл X подписал шесть указов ( Июльские ордонансы 1830 ), ставших роковыми как для него самого, так и для режима Реставрации. Ордонансы были восприняты в обществе как грубое посягательство на конституционную Хартию 1814. Попытка провести их в жизнь натолкнулась на решительное сопротивление либеральной оппозиции. С момента опубликования ордонансов оппозиционные журналисты демонстративно отказались выполнять содержавшиеся в них предписания, относившиеся к прессе.

27 июля 1830 в Париже вспыхнуло народное восстание с участием радикально настроенных студентов, ремесленников и рабочих. Штурмом были взяты королевский дворец Тюильри и другие правительственные здания. Часть войск самовольно покинула столицу, другие перешли на сторону восставших. Реальная власть сосредоточилась в руках Муниципальной комиссии, составленной из руководителей либеральной оппозиции (генералы Ж. Лафайет и М. Лобо, банкир Ж. Лаффит, К. Перье и др.). В течение трех дней Париж оказался в полной власти восставших. В ходе уличных сражений в столице погибли примерно 200 солдат и офицеров правительственных войск и около 800 повстанцев. Слабость и неорганизованность республиканцев позволила лидерам либералов (Ж. Лаффит, А. Тьер и др.) перехватить инициативу и воспользоваться плодами народного восстания. Заручившись поддержкой популярного в стране ветерана революции 1789 генерала Лафайета, обе палаты — депутатов и пэров — 31 июля назначили «наместником королевства» герцога Орлеанского. После отречения Карла X от престола (2 августа) герцог 9 августа был провозглашен «королем французов» под именем Луи-Филиппа I . 14 августа была принята конституционная Хартия 1830, существенно расширявшая свободы и избирательные права (число избирателей увеличивалось со 100 до 200 тыс.), вводившая местное и областное самоуправление и т. д. Во Франции, где утвердилась либерально-конституционная монархия, произошло перераспределение власти от крупных земельных собственников к финансовой олигархии.

И. р. стала толчком к Бельгийской революции 1830 и к восстанию в Польше 1830—1831 (см. Польские восстания 1830—1831, 1863—1864 ), а также к революционным выступлениям в Германии и Италии. Она нанесла ощутимый удар по системе Священного союза.

Лит.: Backouche I. La monarchie parlementaire 1815—1848. Paris, 2000. Courson J.-L. 1830: la Révolution tricolore. Paris, 1965. Pinkney David H. The French Revolution of 1830. New Jersey, 1972 (фр. изд.: La Révolution de 1830 en France, Paris, 1988). Waresquiel E. de. Yvert B. Histoire de la Restauration (1814—1830). Paris, 2002.